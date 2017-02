Exposición «Bordando en la Memoria» llega a la Casa de las Artes de Coquimbo

En la Casa de las Artes de Coquimbo se dio por inaugurada la muestra «Bordando en la memoria, del campo al salitre», proyecto beneficiado con el Fondo de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2016, de la artista visual María Saavedra Cortés. En dicha exposición, cada obra refleja las vivencias de la autora, plasmando la realidad de cientos de coquimbanos, que por los años cincuenta, buscaron mejorar su calidad de vida, mejorar sus ingresos y oportunidades, decidiendo emigrar a las salitreras nortinas junto a sus numerosas familias.

María era la única mujer en medio de varios hermanos y sus padres, en la época que emigraron a mejorar su destino. «A mí me gusta esto para demostrarle a la gente que uno puede plasmar, con su técnica, con bordados lo que uno siente, la verdad es que todos tenemos un talento y tenemos que desarrollarlo. Yo me siento muy contenta con esta oportunidad realmente», comenta la artista.

Al recordar su infancia, Saavedra plasma en sus trabajos, diversas experiencias, pasajes de juegos de niños y de cómo cada familia luchaba por mantenerse viviendo de lo que les dejaba el salitre, antes que apareciera el salitre sintético, poniendo en valor las historias de chilenos que vivieron durante este periodo de la sociedad. El objetivo general de dicho proyecto es la reconstrucción del imaginario de las salitreras en la vida popular, a través de la creación de 15 arpilleras, que estarán disponibles hasta el mes de marzo en el espacio dedicado a las artes en la ciudad-puerto.

Daniela Serani, Directora Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, valora el rescate del oficio de bordado y por otro lado de la historia de nuestro país. «El relato de la señora María es emocionante, porque te traslada o transporta a algo que ya no existe (…) también está el rescate de la lucha social. Este trabajo denota la importancia de las luchas sociales que hicieron grande al salitre, que hicieron grandes al campo», asevera.

El alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira Peralta destaca el aporte cultural de dicho proyecto, el cual refleja nuestra historia reciente y recalca en el gran trabajo realizado por la arpillera coquimbana. «Como municipio, tenemos el honor de contar en la Casa de las Artes con esta serie de obras de arpillería realizadas por María Saavedra, una mujer coquimbana que plasmó su vida de gran forma en 15 trabajos artísticos».