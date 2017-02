5 mil consultas registra SERNATUR en sus oficinas

Oficinas regionales de información turística (OIT) del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), ubicadas en el centro de La Serena, Paso Internacional Agua Negra y aeródromo La Florida, sumaron 5.000 atenciones en enero, 66% más que en 2016,

La cifra posiciona a Coquimbo como la segunda región del país que más contactos establece.

El Director Regional del organismo, Alberto Duarte, comentó que «Creemos que respondemos de forma positiva a la actual alta demanda de información turística, incluyendo también las atenciones que se brindan a los pasajeros de cruceros en el Puerto de Coquimbo. Nuestras OIT tienen una excelente ubicación y la que opera en Agua Negra es la primera en dar la bienvenida y dar información a quienes vienen de Argentina».

Las 5.000 atenciones incorporan la entrega e indicaciones sobre mapas y folletos; atención personalizada en español e inglés; y wi-fi en la oficina ubicada frente a la Plaza de Armas de La Serena.

Una turista de Escocia, Susan, visitó ésta última OIT repetidas veces en la semana, destacó que «El informador ha sido excelente, muy atento, me ayudó mucho, sabe muy bien el inglés, nunca había estado en Chile…»

Cada verano, además, se instala una OIT en el Paso Internacional de Agua Negra, la que al día recibe alrededor de 150 turistas.

Héctor Díaz, de San Juan, Argentina, comentó allí que «Me parece muy bien, muy importante que haya una oficina de informaciones aquí en el Paso, porque uno llega acá y no tiene idea qué lugares puede recorrer, o para guiarse con el mapa, la atención es excelente, vi los carteles desde lejos y me acerqué a preguntar, es lo primero que se ve. Queremos visitar Coquimbo, la Herradura; también La Serena y Andacollo».