Concejal Lucía Pinto, dispuesta a discutir mejor uso de la Plaza de Armas de La Serena

Constantemente en en las redes sociales se publican fotografias y críticas a esta, dicen, verdadera ocupación del principal paseo público de la capital regionak.

Otros, tal vez los menos, han salido el defensa argumentando que se le da vida a la ciudad, que hay un lugar de entretención…

Como sea, el tema no ha deja indiferente a nadie.

EN EL CONCEJO

MUNICIPAL

Del tema habló la concejal UDI Lucía Pinto, quien estaría dispuesta a discutir cual podria ser en verano, el mejor uso a este paseo público, pensando eso sí, en la temporada estival del próximo año. Ella explica el tema:

«En estos días salió un balance de cómo había sido el funcionamiento de los FoodTruck… un tema que el año pasado funcionó muy mal. Hubo muchas quejas, complicaciones para los vecinos y las gente que visitaba la Avenida del Mar. A cambio, este año se desarrolló un plan muy bien elaborado por parte del municipio donde se decidió que estos carros de comida rápida se iban a instalar en un determinado sector y bajo ciertas condiciones y estándares. Yo creo que ese buen ejemplo podríamos usarlo para comenzar a recuperar nuestra Plaza de Armas», dice la concejal.

Ella aspira a ver el tema con calma para afectar a los menos y dejar contentos a los mas.

«Es uno de los símbolos que tenemos en la ciudad y comuna. Tenemos que ir pensando un buen plan de manera de no perjudicar a la gente o los emprendedores, pero habrá que ir instalándolos en distintos lugares que sean adecuados para sus negocios, pero que la plaza sea nuestra», indicó Lucía Pinto.

Ludego indicó que es necesario liberar espacios para que la gente pueda caminar libremente, ver la fuente de agua y hacer actos culturales o artísticos.

L ALCALDE TAMBIEN SE SUMA A LA IDEA

En tanto, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, reconoció que es necesario analizar el tema.

«Yo me voy a sentar a conversar con los locatarios, con los organismos, con Monumentos Nacionales, todos los que esén interesados en que mejoremos el entorno de la plaza. No tengo ningún problema. Espero que podamos ir cambiando la imagen que tiene la gente, aunque hay algunos que están en contra y otros a favor. Hay que conciliar ambas partes», afirmó el edil quien ha reconocido que hay críticas, pero…

JOCELYN LIZANA:

NO TIENE QUE SER UN PERSA

La concejala Jocelyn Lizana, indicó que «la plaza no puede ser un persa. Pero si estoy de acuerdo en regular el emprendimiento que ahí se haga porque yo soy pro emprendimiento. Hoy creo que los que tienen que tener gente local, se que ahí hay gente que no es de La Serena, y la verdad siento que debiéramos priorizar a nuestros artesanos y no incurrir en tapar la plaza como hoy a ha ocurrido a tal extremo que en la noche se convierta en un boca de lobo para que duerman personas en estado etílico alto, alcoholizados, y además, provocan que la luz de la plaza caiga porque no soporta todas las conexiones. Creo que en la plaza debiéramos apuntar a tener están acordes a la arquitectura de la comuna», dijo.

Pese a que no se entregaron detalles sobre los plazos y que departamentos trabajaran en este nuevo ordenamiento, sí se afirmó que lo que se acuerde comenzará a regir en el temporada 2017-2018.