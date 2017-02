Dos oficiales del Ejército recibieron honorarios mensuales durante más de un año por servicios no prestados

El coronel Diego Cortés Mejido y el teniente coronel Cristián Flores Martínez, ambos oficiales del Ejército y contratados como abogados por la Comandancia en Jefe de la institución, recibieron ingresos paralelos a sus sueldos de planta por asesorías judiciales que no registran emisión de boletas honorarias ni informes de desempeño, entre los años 2008-2011 y 2010-2011, respectivamente.

Los acuerdos contraídos por ambos oficiales constituirían una falta a la probidad administrativa ya que, junto con recibir remuneraciones adicionales por asesorías que se condicen con las responsabilidades previamente asumidas como trabajadores de planta, fueron mantenidos con la misma organización y con superposición de jornada de trabajo. Además, los contratos superaron las 200 UTM, por lo que caerían en inhabilidad según el artículo N°56 de la Ley 19.653 de Administración del Estado.

Cortés Mejido, quien se desenvolvió como Abogado Jefe de la Asesoría Jurídica de la Comandancia en Jefe del Ejército desde el 2003, recibió su primer sueldo honorario en julio del 2008, bajo el rótulo de “Asesoría en materias legales y reglamentarias”, equivalente a $838.390.

A través de una solicitud de Transparencia, la institución respondió a The Clinic Online que no se encontraron documentos que certifiquen la realización de estos servicios hasta el año 2012, cuando ya había captado más de 34 millones de pesos gracias al contrato adicional.

La renta paralela de Cortés Mejido alcanzó su punto más alto en 2010, cuando recibió $914.000 entre febrero y diciembre. Con esta cifra, sumada al sueldo base que le correspondía recibir como coronel ($3.153.451), habría superado los cuatro millones de pesos mensuales durante el año citado, acumulando más de diez millones de pesos anuales por ingreso honorario. Su última recepción de este tipo fue en febrero de 2015 y se fijó en $890.000.