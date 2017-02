«Quiero sorprenderme con atractivos de Andacollo»

Muy entusiasmada dijo estar ayer la bella Ingrid Parra, actriz y comediante que estará este fin de semana en la Región de Coquimbo, específicamente en la comuna de Andacollo, para animar la vigésima primera versión del Festival la Voz de La Montaña .

Animará junto al locutor local, Fabián Pastén, quien ya tiene experiencia en certamen y es carta conocida de los vecinos.

Ingrid, en tanto, confía en el cariño que recibirá de los andacollinos y promete una noche divertida y de mucha entretención.

-Ingrid, ¿qué conoce de Andacollo?

Sería mi primera vez visitando la comuna. Me faltaban Andacollo e Iquique en el norte del país. Es una ciudad donde, según lo que me han comentado, son muy buena onda. Pero más que nada, quiero sorprenderme de lo que Andacollo me pueda entregar. Porque el norte tiene eso, te puede sorprender con sus atardeceres, por ejemplo.

-¿Cómo han sido sus incursiones en la animación?

He estado animando distintos tipos de festivales, pero ninguno tan importante como La Voz de la Montaña. Estoy un poquito ansiosa, porque finalmente soy nortina, nacida y criada en El Salvador, por lo tanto, me siento parte de la tierra nortina. Quiero desenvolverme de la mejor manera posible. Espero que me reciban muy bien todos los Andacollinos.

-¿Qué puede esperar el público de usted ?

Entretención, pasarla bien y disfrutar de un buen espectáculo. Olvidarse de los problemas un rato y disfrutar de dos entretenidas jornadas de festival y a gozar a gozar, porque hay grandes invitados en este festival.

¿Con qué proyectos está Ingrid?

Estoy trabajando con Chilevisión feliz y contenta en el programa Minas al Poder que se transmite los lunes. También estoy tratando la posibilidad de ser panelista de SQP. Un segmento que lo encuentro muy entretenido, y me di cuenta que no es tan complicado como yo pensaba. Me estoy desenvolviendo en otra área y estoy mostrando otro tipo de facetas que ni yo conocía.

Usted tiene una actividad programada en la piscina Municipal de Andacollo…

Sí, tenemos una actividad con el departamento de cultura donde realizaremos una jornada de entretención durante la tarde del sábado. Yo encantada porque estamos en verano y por lo que me comentaron en Andacollo hace mucho calor. Me encanta tener esa cercanía con la gente, el tú a tú con las personas. Estoy lejos de que me vean como una artista que llega a Andacollo. Quiero conversar, echar la talla y bañarme junto a los andacollinos.