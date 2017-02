Atención en idiomas a extranjeros surge como tema en centro neurálgico del turismo regional

Gestos, palabras sueltas y cartas en las que se apunta con el dedo los menús y servicios que ofrecen los locatarios de La Recova es el pan de cada día dentro del centro neurálgico del turismo en La Serena; y es que la atención de los visitantes de habla inglesa, en su mayoría, sigue siendo un tema relevante.

En época estival, según relatan los propietarios de los locales, más del cincuenta por ciento de ellos son extranjeros que no manejan el idioma español; turistas que viajan en cruceros y que derivan inevitablemente en dicho lugar buscando los productos típicos de la zona.

La necesidad del inglés para poder acceder a una mejor atención es innegable, según destacan los mismos locatarios, todo acorde la gran mayoría cuenta con niveles básicos de idiomas.

Miriam Diaz, Administradora del Restaurante Rincón Marino de La Recova, destaca que «aquí tratamos de darle la mejor atención posible al turista extranjero pero la mayoría de la gente no tiene la preparación en inglés, no lo sabe. Les entendemos igual con las manos, con señas, mostrándoles las cosas; salimos del paso» lo que, destaca, no es la idea tomando en consideración la alta afluencia de visitantes, sobre todo, en época estival.

A su modo de ver el tema, plantea que «entre la cámara de comercio y nosotros mismos debemos tener más iniciativa. Desde los jefes y los administradores hasta los garzones», esto con el fin de considerar de una vez el idioma como una herramienta para la mejora en el área turística.

Alba Castillo, quien atiende del Salón de Belleza Alba Elena y le ha cortado el pelo a los extranjeros que pasan por su local, respalda la iniciativa dejando en claro que «es muy necesario porque se supone que La Recova es el punto neurálgico del turismo en La Serena, siempre lo ha sido. Yo con lo básico que tengo de inglés algo me comunico con el extranjero, aunque ellos también se adecúan a la situación y tratan de expresarse». El problema de trasfondo para que esto pase, asegura, es el poco tiempo que tienen los dependientes durante el año ya que mientras en invierno se esfuerzan por quedarse hasta más tarde para incrementar sus ventas en verano no tienen tiempo alguno, lo que les dificulta asistir a cursos y especializaciones.

Desde la administración del local, en tanto, destacan que «el inglés ha sido un tema desde hace un tiempo. Hace más de dos años sé que hicieron un curso pero no es algo que salga de la administración sino que vienen particulares a ofrecer cursos a los locatarios y ellos aceptan o rechazan la oferta», según destaca Carla Galleguillos, Secretaria de la Administración de La Recova.

Al mismo tiempo que reconoce que «de repente es un poco chistoso ver la interacción entre ellos, haciéndose señas y demás; aun así han podido hacer su trabajo. Es una necesidad avanzar en este tema. Y no solo en inglés porque llegan turistas de todos los países. Hay otros idiomas que también deberían reforzarse», indicó.

Desde la Cámara de Comercio, en tanto, recalcaron tener considerado el tema acorde dentro de las encuestas que realizaron entre los socios y colaboradores esta fue una de las necesidades a abordar. Por lo menos, destacaron, del idioma inglés. Algo no menor considerando la alta afluencia de turistas que todos los años visitan la región de Coquimbo.