RIBERA MODIFICA EL ONCE PARA RECIBIR A MAGALLANES

Dos descartados tiene el plantel de Coquimbo Unido para el encuentro que jugará este sábado a las 21:00 horas frente a Magallanes en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Se trata del lateral izquierdo, Nicolás Crovetto, quien tiene una semana más fuera a causa de un esguince de rodilla y el volante Ángel Rojas, que el fin de semana paso presentó un cuadro febril que tuvo como diagnóstico parotiditis.

El DT Juan José Ribera no quiere desarmar el esquema que viene trabajando en esta etapa del campeonato, por lo que movería solo algunas piezas para adecuarse.

Una de las opciones es hacer ingresar a Manuel Férnandez en la última línea. El uruguayo ya está recuperado de una lesión y es carta para regresar al once titular. De ser así, trabajaría en esa zona con Torres y Gaete, pasando Mauro Aguirre a ocupar la plaza de lateral izquierdo.

En labores de contención, Marcos Collao, sería el reemplazante de Rojas, aunque también tiene la opción de Franco Seida.

En portería, se mantendría para este partido el portero Gonzalo Mall, quien tras cumplir con una nueva práctica en el Parque Urbano señaló que “estoy conforme con el trabajo realizado, pero el quien va jugando se ve semana a semana. Estamos los cuatro a disposición y hay que ver que deciden. Si me toca seguir jugando yo feliz y si no hay que apoyar a mi compañero”.

Mall entró como titular tras la lesión a inicio de esta rueda de Franco Cabrera, sin embargo, el ex Iberia recibió el alta médica el lunes y ya trabaja con normalidad. Claro que como son pocos días en esta condición, se mantendría al ex meta de Deportes Valdivia, para el compromiso del fin de semana.

En cuanto a Magallanes, Mall indicó que “nos enfrentaremos a un rival muy complicado. Vimos el partido donde jugaron con La Serena, es un equipo que nunca bajó los brazos a pesar de ir perdiendo 2-0, y se les dio la oportunidad de dar vuelta el partido. Vienen de dos triunfos en dos partidos, aunque los dos fueron jugados de local y no sabemos como se van a comportar de visita”.

El más probable once que presentaría Coquimbo Unido el sábado estaría conformado por Gonzalo Mall, en el arco; Washington Torres, Manuel Fernández, Alejandro Gaete, en defensa; Oscar Magaña, Sebastián Galani, Marcos Collao, Mauro Aguirre e Iván Ledezma, en el mediocampo; dejando a Fabián Ahumada y Daniel Malhue, en ataque.