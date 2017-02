SEREMI de Economía lleva dos meses sin un titular en la región

CORFO, SERNAC, SERNATUR, INE, SERNAPESCA, SERCOTEC, FISCALIA NACIONAL ECONOMICA, SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA ECONOMICA, son algunos de los servicios que dependen o tienen relación con la Secretaria Regional Ministerial de Economía, servicio que presuntamente por razones políticas al interior de la Democracia Cristiana, no ha podido ser resuelto para ocupar la vacante dejada hace dos meses por Miguel Angel Cuadros.

Este renunció para asumir un cargo en la Municipalidad de Coquimbo con al alcalde Marcelo Pereira.

Ante este vacío, como es de suponer, se genera una serie de especulaciones. Uno de los que salió a dar explicaciones en su momento, fue el diputado Matías Walker aclarando que él no tenía relación alguna con el atraso y que, el nombre sugerido por la directiva regional de la DC ya estaba sobre el escritorio del Ministro Luis Felipe Céspedes.

LOS NOMBRES

QUE DAN VUELTA

Hace un mes se hablaba del nombre de Alejandro Lara, Administrador Público (UB), Jefe División Administración y Finanzas del Gobierno Regional, que sería el sugerido por la Directiva Regional de la DC.

Pero después habría surgido el nombre de Rodrigo Sánchez, periodista, ex TVN en nuestra Región, con post grado de Administración Pública, Asesor de Comunicaciones en la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Asesor en el Tribunal Ambiental de Valdivia. Ambos representarían líneas internas diferentes en la DC.

No es necesario buscar razones para expresar preocupación por no nombramiento de una autoridad en un cargo importante para la región.

La inquietud sobre el nombramiento nace además de la necesidad de coordinar y apurar obras que generen empleos, además de la gran tarea del Censo 2017, que se viene.

INTENDENTE

TENDRIA TODO

COORDINADO

Al respecto, y según destacó el Intendente (s) Americo Giovine, es un nombramiento en trámite, y explica que en todo caso, «indistintamente de la existencia de un titular en la Seremi de Economía, nuestros servicios siguen funcionando según los requerimientos de la Región. Hoy el Seremi Subrogante de Economía es Andrés Sánchez, Director de Corfo.

Señala que el Intendente Claudio Ibáñez ha instruido que se adopten las medidas necesarias para asegurar el normal funcionamiento de la cartera, por lo que cada uno de los servicios sigue funcionando con normalidad hasta que se defina el nombramiento, que es inminente ya que se está en el análisis de la terna propuesta.

EN LA DC

En la DC no hay pronunciamiento pero se reconoce la «existencia de un problema».