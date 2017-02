Gremios de taxistas de La Serena interponen recurso de protección contra Uber Chile

Varios gremios de taxistas de la comuna de La Serena se unieron presentar una acción judicial contra el sistema de arriendos de autos conocidos como Uber, toda vez dicen, que siente afectados sus derechos y que, esa institución podría ser una asociación ilícita,

El recurso está redactado por el abogado Christian bravo Bustos y es apoderada Yovanna Alfaro Araya.

LOS RECURRENTES

ANTE LA CORTE

Recurren en la presentación los dirigentes Guillermo Narvaez Navarro, representante de la línea Transportes San Cristóbal Limitada, Villa Arcos de Pinamar; Félix Oyanadel Aguilera y Fernando Rivera Contreras , de Soc Radiotaxis La Serena Ltda; Luis Dubó tapia,Transportes de pasajeros y servicio de radiotaxi; Hugo Rojas Cortés, del Sindicato de Conductores de Taxis La Serena, José Luis Ulloa, Sindicato de trabajadores Independientes de Taxis; Carlos Jeraldo Jeraldo, del Sindicato Trabajadores Independientes Taxis Básicos La Serena; Sindicato de Trabajadores independientes el Corsario «SITAINCOR», representado por Carlos Cortes Muñoz.

Ellos hacen ver a través de sus abogados, que Uber estaría contraviniendo normas legales, amen de afectarles en el desempeño de su fuente laboral. Así por ejemplo, hacen ver que el transporte público de pasajeros es una actividad económica que se encuentra estrictamente regulada en nuestro país en la Ley del Tránsito N° 18.290 y en el D.S. N° 212 y N° 80, ambos del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

DEBIERAN SER

FISCALIZADOS

Así también hacen notar que además de carabineros, la autoridad competente a cargo de la fiscalización administrativa es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

«Este Ministerio ha sostenido de forma reiterada que UBER ofrece un servicio ilegal, debiendo constantemente sancionar a sus conductores por infringir la normativa legal al respecto. A mayor abundamiento, los vehículos particulares que transportan pasajeros a través de «UBER» no solamente son multados sino que además retirado de circulación».

NO TENDRÍAN

LICENCIA

PROFESIONAL

Argumentan que los taxistas Uber no tendrían la licencia profesional de todo taxista que trabaja legalmente en Chile.

La ley sanciona penalmente el transporte de pasajeros sin licencia en el artículo 194 de la Ley del Tránsito: «El que sin tener licencia de conducir requerida, maneje un vehículo para cuya conducción se requiera una licencia profesional determinada, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio»

Los taxistas de La Serena hacen notar que existe «prohibición de transportar pasajeros en vehículos particulares y no inscritos para tales efectos».

El artículo 88 de la Ley del Tránsito establece que «Ningún vehículo podrá destinarse a ni mantenerse en la prestación de servicio público de transporte de pasajeros sin haber dado cumplimiento a las normas específicas que se determinen para los mismos». Estas normas específicas son las que se encuentran en la Ley del Tránsito y los D.S. N° 212 y 80 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. No es necesario extenderse en este punto ya que la recurrida ofrece públicamente inscribir en sus bases de dato autos particulares para ofrecer servicios de transporte público, lo que constituye un grave quebrantamiento a la ley y ordenanza que regula esta materia.

De una larga y detallada fundamentación de este Recurso de Protección elevado a la Corte de apelaciones de La Serena, los taxistas recurrentes destacan que «Los transportistas de pasajeros de la Región de LA SERENA, deben ceñirse a las exigencias legales para realizar dicha actividad económica.

El transporte de pasajeros es una actividad económica que para que sea lucrativa debe de existir un control por parte del Estado, «este control no es solamente legal sino que también administrativo». En el caso de los taxistas de La Serena cumplen con los pagos de impuestos y demás exigencias que el Estado u organismos del sistema público les imponen para ejercer este trabajo.

UBER NO CUMPLIRÍA

CONDICIONES

LEGALES

«El acto ilegal ejecutado por la recurrida consiste en administrar una aplicación («UBER») que concerta e induce a particulares a transportar pasajeros sin reunir las condiciones legales – como tampoco reglamentarias – para desarrollar dicha actividad económica, lo cual deriva en una asociación ilícita para lucrar sin cumplir con las mínimas condiciones legales que rigen el rubro».

«Todo ello perturba el derecho que tiene el gremio recurrente en ejercer una actividad económica amparada por una ley que la regula adecuadamente y, que, la recurrente y sus asociados ilícitos persisten en su afán de infringirla», fundamental los taxistas.