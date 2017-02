Ex Presidente del CORE, Teodoro Aguirre: «Mis críticas siempre han sido políticas, no a la persona del Intendente Ibañez»

TEODORO AGUIRRE, ovallino, desde siempre vinculado al comercio, ex militante fundacional del PPD, ahora en el partido Fuerza Regional Norte Verde estuvo un año dos meses en el CORE, ¿Cómo califica esa gestión?.

-Ha sido una tremenda experiencia porque nos tocó asumir un cambio sustancial donde los consejeros fueron electos. Antes el Consejo Regional lo presidía el Intendente. La Nueva Mayoría acordó dividir el periodo de cuatro años en tres. A mi me tocó el segundo de estos periodos ( antes estuvo José Montoya, DC, y ahora sigue Eduardo Alcayaga, PS).

Nuestro trabajo fue sacar de cierto anonimato al Consejo. Ahora gente sabe un poco mas de las atribuciones y conformación… Hay un avance. Se visibiliza mucho mas.

Además, en cuanto a los fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Social, FNDR, establecimos un sistema de reparto en relación a la población de cada provincia. Elqui con 44 %, 32 % en Limarí y 24 por ciento en Choapa. Así entonces, hoy hemos sido equitativos en el reparto de los fondos. El centralismo es de Santiago a las regiones, pero también de las capitales de regiones a las comunas. Por ello es que nosotros hemos tratado de ser equitativos y apoyamos inversiones en todas nuestras comunas. Es cosa de caminar por Illapel, La Higuera, Canela, Punitaqui, Combarbalá, etc, donde se verán pavimentaciones, escuelas, gimnasios, consultorios, etc. Entonces hemos equilibrado esta situación.

– En su cuenta pública en Los Vilos, usted afirmó algo así como «Dicho y hecho»…



Si, claro, Dicho y hecho, porque en esta misma comuna de Los Vilos, por ejemplo, está a punto de ser terminado el edificio municipal, terminamos la Caleta San Pedro, que estaba abandonada, entregamos el Centro Cultural, que es un lujo.

¿Qué pasó en este tiempo con los demás consejeros?.

Bueno, mire, en el Consejo somos todos iguales. Lo importante es que el Presidente haga una integración, que trabaje en equipo y eso yo lo hice. Aquí se trabaja con la camiseta de la región, sin colores políticos (son 16 los consejeros regionales).

– Pero Ovalle se ha quejado que estaría postergado. El alcalde constantemente está mandando mensajes reclamando su edificio municipal.

Yo comparto esa queja. Lo cierto es que en 1997 se elaboró una política de construcción de edificios consistoriales. Hay 13 resueltos, construidos o en construcción. Están pendientes los de Ovalle y Vicuña. Ahora bien, cuando se invirtieron 5 mil millones para comprar el ex edificio CCU para La Serena, hace dos años, también se acordó construir el edificio para la municipalidad de Ovalle…

– ¿Y qué ha pasado entonces?.

Es el ejecutivo, el Intendente, quien tiene que presentar al proyecto, Nosotros tomamos el acuerdo de apoyar.

– El Intendente no estaría cumpliendo…

Así lo veo yo, cuestión que se la hemos hecho saber. Más allá es él quien tendría que explicar.

– El CORE hace porte importante a la Corporación de Desarrollo…

Si como 3 mil millones de pesos. Este año pusimos el tema y logramos que se completara el nombramiento de los directores. Este directorio lo preside el Intendente y es el quien designa al Gerente. Nosotros creemos que debiera ser el Directorio el que nombre al Gerente. Además, hemos insistido en que la Corporación atienda las relaciones internacionales. Esto porque el Consejo Regional desde siempre ha apoyado la integración con argentina y ahora con el corredor bioceánico con Brasil. Hago un paréntisis para homenajear y reconocer que tenemos grandes aliados en Argentina representados por José Luis Gioja y ahora Sergio Uñac, en la gobernación de San Juan. El Core ahora trabaja abriendo paso a las universidades y empresarios de la zona centro de argentina y de Brasil. A se ven luces en materia de concretar alianzas. Ellos además, ven que Chile tiene ventajas arancelarias gracias a los tratados que nuestro país ha firmado con numerosos otros paises.

Ahora llegó el tiempo que deben vincularse los grandes empresarios. Nosotros ayudamos a abrir los caminos, crear vínculos, pero son ellos quienes tienen que cerrar negocios. Las Universidades tienen que involocrurse en todo Tenemos que fortalecer mas el turismo, en fin, veo un campo muy auspicioso para la región.