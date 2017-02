El Papaya Fest fue ¿Festival de Estafados?

El evento que se realizaría entre el viernes 10 y domingo 12 de febrero, no cumplió con lo anunciado.

Los organizadores señalaron que los encargados de la producción «se habrían fugado con el dinero».

El Papaya Fest, festival que reuniría gran cantidad de artistas nacionales durante tres días en la primera jornada no cumplió con horarios ni cantidad de artistas. Desde la organización, señalaron que la encargada de la producción se habría fugado con el dinero, y que posiblemente la segunda y tercera jornada, no se realizarían.

Los problemas iniciaron en el mes de enero, cuando el evento programado para el fin de semana del 20 al 22, bajo el nombre de «Papaya Pallooza» se tuvo que reprogramar, tanto en su fecha como en los artistas participantes, debido al «mal uso de la marca» como indicaba el comunicado oficial de entonces.

Tras ese problema, vendieron entradas con la fecha reprogramada. Tenía como hora de inicio a las 16:30 hrs., pero pasadas las 7 de la tarde se presentó la primera de las siete bandas.

Al momento de pedir explicaciones a la organización, respondieron que los productores del mismo, segun comunicado del mes de enero Gregorio Risso Álvarez, Natalie Acevedo Ahumada y Mauricio Salazar Cisterna, «se habrían fugado con el dinero recaudado y no contestaban las llamadas».

El mismo hecho provocó que los trabajadores y vendedores del festival se reunieran para pedir explicaciones, ya que no se les había entregado el pago prometido por los servicios prestados y se les informó que los encargados de producción ya no se encontraban en la zona. Junto con lo anterior, se les informó que los shows programados para el sábado 11 y domingo 12 de febrero no se realizarían.

En conversación extra oficial con Matías Saavedra, tecladista y líder de la banda nacional «Chumbekes» (quienes viajaron exclusivamente para esta presentación que no fue), relató que no se les cumplió la totalidad del pago.

En suma el espectáculo no cumplió con lo prometido, público insatisfecho, personas que se quedarán con entradas en mano, trabajadores sin sus sueldos, servicios prestados no remunerados, graves faltas de respeto y contractuales con artistas nacionales, fueron los frutos del verdadero Festival de los Estafados.