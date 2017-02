Conmemoraron natalicio del ex alcalde Oscar Pereira Tapia

Familiares, autoridades y vecinos se reunieron ante la tumba del ex alcalde Oscar Pereira Tapia, con motivo de ser ayer el día de su cumpleaños.

Su esposa Lila Peralta y los hijos Rodrigo, Oscar, y Marcelo agradecieron lo gestos de cariño y de reconocimiento al legado del “alcalde del pueblo”, fallecido el 6 de julio del 2012.

En la ceremonia participaron el Intendente Subrogante, Américo Giovine, General de Carabineros, Rolando Casanueva Jefe de la IV Región policial, el consejero regional José Montoya, los concejales Mario Burlé y Hernán Cortés, el ex concejal Abdón Hermosilla, los que resaltaron las cualidades humanas del extinto alcalde.

También estuvieron Patricio Reyes, Administrador Municipal y Juan Carlos Rojas, jefe de gabinete municipal y muy cercano a la familia Pereira.

Rojas recordó el espíritu jovial y el constante buen humor del ex alcalde. «Eso lleva a sus parientes y cercanos a continuar festejando su natalicio junto a todos los habitantes de la comuna como lo hacíamos con el en vida».

Una anécdota que algunos de los asistentes recordaron, fue el último cumpleaños de la extinta autoridad. Fue en su casa con un asado para cerca de 50 invitados. Compartieron en un ambiente de gran jolgorio. Pereira, entonó canciones mexicanas, eran sus favoritas.

Concluida la ceremonia religiosa su hijo médico, el alcalde Marcelo Pereira, agradeció a nombre de la familia por la compañía de los asistentes.

Manifestó que la figura de su padre caló hondo entre los habitantes de la comuna por su sencillez, su calidez, simpatía y comprensión de los problemas de la gente más humilde».