Comandante de Bomberos de Coquimbo: “Si nos equipan adecuadamente y nos enseñan de incendio forestal, podríamos hacer una mejor labor ”

Conocidas las catastróficas consecuencias de los megaincendios forestales que afectaron a la sexta, séptima y octava regiones, en las que cerca de 400 mil hectáreas de vegetación fue ron consumidas por el fuego, junto a más de mil casas y los daños de los incendios registrados el mes pasado en Los Vilos y Ovalle, que consumieron más de 3 mil 100 hectáreas de especies vegetales nativas, el gobierno anunció que en marzo, enviará al Congreso el proyecto de ley que moderniza la Oficina Nacional de Emergencias, Onemi y la Corporación Nacional Forestal, Conaf.

La iniciativa establecerá crear el nuevo Sistema Nacional de Emergencia y la Agencia Nacional de Protección Civil, y el Sernafor, Servicio Nacional Forestal, que cambia el carácter privado de la actual Conaf, para que la institución tenga mas inyección de recursos para que, por ende, mejore la labor de combate a incendios forestales.

Diario La REGIÓN, consultó al Comandante del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, Luis Ugalde, por esta iniciativa gubernamental a la que calificó como positiva, en vista que Conaf, a nivel local, no tiene capacidad para cubrir emergencias forestales simultáneas y de grandes proporciones.

“El hecho que mejore el servicio de Conaf, es lo ideal, porque es una institución especializada en este tipo de labores de extinción de incendios de vegetación, pero todos conocemos que sus actuales recursos son limitados, ya que, por ejemplo, en nuestra región, solo cuentan con poco personal para dos o tres brigadas que prestan funciones dos o tres meses al año, que es en época de verano principalmente y lo que ocurre es que cuando hay emergencias simultáneas, muchas veces no pueden asistir las sus brigadas porque son dispuestas al primer lugar en donde ha comenzado un incendio ya que no pueden dejar de atender un incendio para ir a otro”.

En ese sentido Ugalde, aportó una interesante propuesta que dice relación con que si el gobierno los estima conveniente, los voluntarios bomberiles, también podrían ser especializados en el combate de incendios forestales en cada región, “el ideal es mejorar el sistema, que es lo que tienen que ver la actual dirección de Conaf y el gobierno, pero por otro lado, está la posibilidad de mejorar en Bomberos ya, que si bien, estamos destinados a extinguir incendios estructurales, si nos equipan adecuadamente y nos enseñan el trabajo en incendio forestal, podríamos hacer una mejor labor de apoyo para ese tipo de incendios que destruyen la flora y fauna de nuestra región por ejemplo que ya está amenazada por el avance del desierto”.

Además el Comandante, indicó que si fueran equipados con implementos adecuados podrían evitar como ha ocurrido sufrir la pérdida de mangueras y los efectivos podrían laborar con mayor eficacia, durante el combate de fuego de vegetación.