Lucy Ana Avilés arremete contra el Gobierno por considerar “muy caro” financiar el SuperTanker: “Repugnante”

Lucy Ana Avilés, la filántropa que financió la venida del SuperTanker y su permanencia en el país durante la primera semana, arremetió nuevamente contra el Gobierno luego que se conociera que la empresa dueña del avión ofreció la aeronave, pero el Ejecutivo estimó que era muy caro. “Repugnante saber cuánto pagamos a los políticos para que gobiernen por todo un país esperando que tomen buenas decisiones. No quisieron contratar al SuperTanker antes que nosotros lo lleváramos a Chile, muy caro”, escribió en la red social Facebook.

La empresa Global SuperTanker, dueña de la aeronave, formalizó el 21 de enero una oferta –que se venía trabajando 48 horas antes- que planteaba un arriendo por 30 días del avión, con un costo diario de US$ 331.200, lo que en total arrojaba un gasto de US$ 9.936.000 ($6.349.104.000). Ayer el ministro del Interior, Mario Fernández, confirmó estas tratativas que finalmente no prosperaron. Finalmente, el lunes 23 de enero Avilés ofreció financiar el SuperTanker, el que aterrizó en Santiago el miércoles 25. “Era una oferta bastante alta (…) Después de un par de días, una fundación ofreció pagar el importe del avión y traerlo en otras condiciones. Entre esa oferta de la fundación y el arribo del SuperTanker pasaron dos días, o sea, no hubo ningún retraso, fue súper rápido”, dijo el ministro Fernández. “¿Cómo le respondemos a las familias de nuestros 11 compatriotas muertos combatiendo el fuego? ¿Qué valor tiene eso? ¿Cuántas personas perdieron todo? ¿Qué valor tiene eso? ¿Cuántos negocios destruidos? Más de 600 mil hectáreas bajo cenizas. ¿Qué valor le quieren poner”, agregó la chilena que reside en Denver, Colorado.