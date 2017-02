Ex alcalde de Valparaíso emplaza a Sharp: “¿Dónde están las soluciones mágicas?”

A pocos días de que los nuevos alcaldes asuman tres meses a cargo de los municipios, el ex jefe comunal de Valparaíso, Jorge Castro (UDI) realizó una evaluación de la gestión de su sucesor Jorge Sharp (Autonomista). Y si bien aclaró que espera que “le vaya bien”, lo emplazó cuestionando que “hasta el momento no tienen ninguna de las soluciones mágicas que dijo”. ”

(Sharp) ha tenido la compañía de los medios, que bueno que así sea, pero claramente todo lo que tenemos que demandar ahora es el hecho de decir dónde están las cosas que usted dijo que iba a solucionar, usted dijo que tenía un grado de información cabal de lo que sucedía en la municipalidad, el grado de ingresos que tenía (…) que digan las coas como son”, indicó a El Mercurio de Valparaíso. Según Castro, el nuevo alcalde “va a ser uno más” de los que él mismo critica por una conducción negligente de las administraciones anteriores.

“Definitivamente, no hay nada que se avizore en el ambiente o en la situación nacional, que resuelva alguna situación en particular con Valparaíso (…) Por lo tanto, no tengo ninguna duda, aún cuando no me guste, de que Sharp estará dentro de los alcaldes que, desde luego, van a procurar hacer esos cambios, pero tienen que ver con leyes que tiendan a favorecer la ciudad, con nuevos ingresos y tiene relación con una nueva situación nacional con Valparaíso”, puntualizó el ex edil.