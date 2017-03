Norman Ponce, gran cantante coquimbano, recibirá homenaje en recital donde repasará su exitosa carrera

Norman Ponce Pizarro, uno de los más destacados talentos del canto coquimbano más reconocido, ya que con sus discos grabados en Argentina logró a inicios de los años 70, el Top Ten Latino de New York, de la prestigiosa revista musical Billboard de Estados Unidos, este martes recibirá un homenaje de artistas regionales en un concierto en el Centro Cultural Palace del Barrio Inglés, evento en el que el cantante interpretará los temas más destacados de su trayectoria.

Nuestro medio conoció la vida y obra de Norman Ponce desde su temprana infancia cuando recibió las primeras nociones musicales siguiendo el ejemplo de sus parientes músicos y cantantes, pasando por los pasajes de su juventud, época en la que formó parte del señero conjunto porteño “Los Mascott”, y su época de solista que lo llevó a internacionalizar su carrera hasta llegar a la actualidad a pocos años de cumplir cinco décadas sobre los escenarios.

“Soy coquimbano 100 por ciento, del barrio cercano al puerto como es Vicuña, y yo comencé, como todo niño, a cantar con mis familiares que supieron guiarme para que fuera aprendiendo la técnica de canto, porque nací con buena voz. Me motivó mucho en esos primeros años mi tía Geraldina Pizarro, que era cantante solista profesional y ella fue mi reflejo y esto de ser artista viene en la sangre, porque mi papá Raúl Ponce cantaba cueca pero no era profesional y él decía que quería ser como Mario Catalán, un gran cantante de cueca de esa época”.

¿Qué otra motivación tuvo para ser cantante?

Siempre me motivaron en la Escuela 20 que estaba en calle Aldunate frente al actual Correo en donde estudié la primaria como se decía en esos tiempos y yo era el número pegado en cada acto de los lunes (risas), después estudié en el Colegio Salesianos San Ramón de La Serena, donde obtuve el título de sastre, y ahí fui influenciado por Los Beatles, por Elvis Presley, por cantantes de la nueva ola chilena por los baladistas italianos Nicola Di Bari, Domenico Modugno, Albano, cuyos discos los traían los compañeros italianos del colegio y tocábamos esos discos en la radio interna en hora de recreo, además que seguía participando en actos sociales y en actos aniversario y festivales, de otros liceos y colegios de La Serena”.

¿Cómo llega a ser la voz principal de “Los Mascott”?

Cuando egresé del colegio pasé a integrarme a “Los Mascott”, con 18 años, que tenía un sonido melódico con algunas mezclas de música tropical, pero tocábamos temas originales nuestros con música popular de esos tiempos y la primera formación era encabezada por el fundador Wilson Cuturrufo, Hugo Palominos en bajo, Kike Varela en batería, Hernán Weishaupt, después se retiró Palominos en 1969, ahí entró Eduardo Yáñez y en batería entró Rubén Iter y esa formación permaneció intacta hasta 1972.

¿Cuándo internacionaliza su carrera?

En 1972, me fui a Argentina a grabar a Buenos Aires, porque hicimos un circuito de presentaciones con Los Mascott en San Juan y ahí se corrió la voz que había un conjunto chileno que tocaba muy bien y un representante artístico de Córdoba nos llevó como grupo a grabar a Buenos Aires aunque ya habíamos grabado en Chile para el sello Phillips el tema del gran maestro Hernán Gallardo Pavez “Soledad” y en el otro lado grabamos el tema “Manuel” de Cuturrufo, entonces ahí hice los contactos para ser solista, y empecé a trabajar en Buenos Aires con el gran arreglista Horacio Malvicino, y con un gran compositor Dino Ramos, autor del tema “La Nave del Olvido” popularizada por José José, y con él grabé mi primer long play titulado “Norman Ponce” con 12 canciones y ese LP fue editado en Estados Unidos en Nueva York, en Miami en La Florida cuyo single principal es “Has regresado viejo amigo”.

¿Ese LP le permite acceder al Top Ten latino New York de Billboard, primer logro de nivel internacional de un cantante coquimbano?

El disco gustó mucho en la comunidad latina de Estados Unidos, cuando comenzó a ser vendido allá, y por eso apareció en la revista Billboard, en la que en ese tiempo ya aparecían Los Ángeles Negros, aunque el pionero chileno en aparecer en la revista fue el gran Lucho Gatica, y en Buenos Aires también tuvo éxito el disco, de ahí fue actuar a Puerto Rico al show de Enrique Maluenda hasta que me presenté en Estados Unidos.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por el país norteamericano?

Los mejores, me presentaba en teatros de New York de los barrios latinos de Brooklyn, Queens, en el Bronx con el Show de la Súper Salsa, con grandes artistas como Johnny Ventura, y al cantante cubana La Lupe de nombre Lupe Yolí, que fue la inspiración de la cantante Lola Calvo de la teleserie de Celia Cruz, y con ellos llenábamos el teatro en dos funciones diarias y me ofrecieron quedarme allá, pero quise regresar por amor a Chile, a mi Coquimbo y esa es otra historia, pero hasta ahora sigo ligado a la música con mis queridos Mascott.

¿Cómo toma el show homenaje del próximo día 28?

Es un honor para mí poder invitar a todos mis amigos coquimbanos, en especial a mi familia y a la gente que me rodea, a este show en donde van a participar artistas que son amigos míos como, Nano Concha de Los Ángeles Negros, Grupo Uno, Marcos Fontana, Mónica Villalobos, Los Nuevos Realistas, en fin lo importante es que es gratuito y comenzará a las 20:00 horas, así es que todos los que quieran asistir solo deben concurrir a disfrutar de un hermoso espectáculo con Los Mascott, con su formación original.