Se ahorcó frente a parientes y policías que intentaron disuadirlo

Aquejado de una severa depresión Rodrigo Líbano Hadjez, de 46 años, decidió cometer suicidio ahorcándose al interior de la parcela en la que residía del sector Cerro Grande en La Serena, a pesar de que se intentó ser disuadido por parientes y por policías que no lograron evitar que atentara contra su vida.

Momentos antes los miembros de la familia de Líbano comenzaron a buscarlo junto a Carabineros, por distintos puntos de su parcela de calle Guillermo Ulriksen, hasta que lo encontraron sobre un árbol con un vínculo amarrado al cuello cuyo extremo estaba atado a una rama.

En un momento dado a pesar de que los uniformados y los parientes intentaron persuadirlo, Líbano saltó desde el árbol, quitándose la vida.

Jaime Rojo, jefe de la Brigada de Homicidios de PDI, confirmó que no hubo participación de otras personas en el deceso de la víctima, “en momentos que fue encontrado el hombre se lanzó desde un árbol en presencia de familiares y personal policial, por lo que falleció en el lugar. A la realización de los peritajes en el cuerpo, no se encontraron lesiones atribuidas a terceras personas y la causa probable de muerte sería un asfixia por ahorcamiento”.

Sobre las causas que tuvo Líbano para atentar contra su vida, los indagadores en base a información aportada por la familia determinaron que padecía de una fuerte depresión de larga data.