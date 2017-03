Concejal Hernández preocupado de los sobresueldos en Coquimbo

El concejal de Coquimbo, Guido Hernández, dijo estar sorprendido por confirmar que la práctica de pagar sobresueldos o en algunos casos dos sueldos por ser montos equivalentes, se sigue haciendo en este municipio.

“Exijo que se termine con esto de los sobresueldos en la municipalidad de Coquimbo. He recabado antecedentes al interior de Departamentos del Municipio y de la Corporación de Turismo llegando a la conclusión que esto se da en varios sin que quede claro si estas personas hacen realmente su pega, porque trabajan a la vez en dos partes”, afirmó a diario LA REGIÓN. Luego agrega:

“Me pude percatar que existen numerosos casos de funcionarios así, muchos de primera línea, quienes reciben sin justificación dos sueldos, que no son menores en el monto y no son justificados ni lo que hacen ni el horario que cumplen”.

Señala que esta fuga de dineros genera un gran descontento al interior de los distintos servicios de la municipalidad, “porque los trabajadores que tienen carrera funcionaria y llevan años trabajando con buen rendimiento y buenas calificaciones sin embargo no pueden tener un aumento de sueldo porque pertenecen a un partido político que los respalde”.

Por lo mismo afirma el concejal, el ambiente laboral en los servicios municipales no es el óptimo, “precisamente por estos hechos”.

Por lo mismo, agrega, solicito al señor alcalde hacer una revisión exhaustiva de los sueldos y de los cargos, que pida informes que justifiquen estos casos y, en consecuencia, que se termine con estos privilegios de algunos pocos.

Al pedirle ejemplos, Hernández que prefiere por ahora no darlos para no dañar a los funcionarios, porque le falta recibir esa explicación. Pero, dice, para que la gente entienda, se da que una funcionaria estaría contratada de planta como Encargada de la Casa de la Cultura pero que además a la vez recibe un sueldo de sobre el millón de pesos de la Corporación de Turismo. “Así lo demuestran las planillas que puedo exhibir en este momento…”.

Por último, Hernández expresa que quiere “recordar que el alcalde Pereira anunció en campaña terminar con todo acto de malas prácticas y si bien estos casos que comento podrían estar validadas por Contraloría, sin embargo a lo menos merecen reproche en lo ético, porque cobrar doble sueldo no es ético si no está bien justificado”.