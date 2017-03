Mesa Comunal de La Higuera pide no politizar la votación de Dominga

Representantes de la Mesa Comunal de La Higuera se reunieron ayer con la prensa regional para dar a conocer su postura sobre el proyecto minero Dominga y emplazar a las autoridades a aprobar la iniciativa en su mérito y no por cuestiones políticas.

Los dirigentes representan a cada una de las ocho localidades y a más del 90 por ciento de los habitantes de esa comuna. Como respaldo presentaron 1560 firmas de apoyo al acuerdo que firmaron con la empresa.

«Quizás no hemos hecho mucha prensa y han escucho sólo a los detractores del proyecto, pero por eso estamos acá, para que nos escuchen a nosotros. Somos una de las comunas más pobres de la región y si no me equivoco del país. Nosotros vemos en este proyecto una gran oportunidad de desarrollo, no solo social, cultural, en todo ámbito. Estamos cansados y aburridos de ser relegados al último lugar, abandonados por nuestras autoridades. Vemos en el proyecto Dominga esa oportunidad y queremos aprovecharla», indicó Fresia Barrera, representante de El Trapiche.

La dirigente hizo también un llamado a las autoridades para que el próximo martes «se pronuncien a favor del proyecto. Nosotros vamos a dar un sí al desarrollo de la comuna de La Higuera. Nosotros creemos que este proyecto por si tiene méritos propios, tuvo tres años para desarrollarse, es contundente, firme, robusto, por lo tanto, le pedimos que voten en base a esos méritos y no lo político. Ustedes saben que esto se está ligando con Piñera, a nosotros no nos interesa el dueño anterior que haya tenido el proyecto. No nos interesa politizar este proyecto».

La representante de los jóvenes, Guisell Galleguillos, aseguró que buscan que «que se escuche la voz de los habitantes de la comuna de La Higuera, las personas que vivimos los 365 días del año, que vemos lo que sucede, la pobreza, las necesidades que hay en cada una de las localidades, no solo en las costeras…cada uno de nosotros fuimos elegidos en asambleas por la gente para representarlos. A nosotros también nos preocupa el medio ambiente y vamos a estar atentos para que se respete, y todo está considerado en el acuerdo».

Marta Arancibia, representante de la localidad de Chungungo afirmó que espera que «cuando las autoridades vengan a tomar la decisión sobre el proyecto la tomen pensando en la comunidad, en el desarrollo, no la tomen pensando políticamente. Es un estudio que fue muy bien evaluado y que tiene que ser respectado porque esta es un Ley que tiene Chile, y tenemos que respetarla y no pasarla a llevar por temas políticos. Que velen por las necesidades y el desarrollo que debe tener la comuna, es un problema que venimos arrastrando hace años».

Pablo Molina, representante la localidad de La Higuera, destacó el acuerdo marco firmado con el proyecto Dominga. «Yo llevo más de 36 años en la minería y esto es único a nivel nacional. Este país tiene que cambiar la forma de trabajar con las comunidades y en esta oportunidad empezamos nosotros los higueranos. Este es un derecho nuestro, no es que sea un antojo, es un derecho de la comunidad, para eso nosotros estamos acá, para defender ese derecho que nos corresponde, el mineral está en nuestra comuna. Sabemos el respaldo que tenemos…es desagradable escuchar todo lo que se está diciendo hoy en día…porque aquí hay una comuna que ha sido marginada», dijo.

Jonathan Rojas, representante de El Llano de Las Rojas, criticó a todas las personas y artistas que han hablado del proyecto y no viven en la comuna «Esa gente que opina viene una vez al año a ver los delfines en Punta de Choro y se va y opina. No tiene sentido, no les compete. Ellos no ven la realidad del día a día, de las necesidades que tenemos…ellos tienen luz, agua, alcantarillado, tienen todo. Tenemos sectores sin agua potable, sin alcantarillado…», dijo.

Marta Arancibia. «Ellos vienen de turistas y hablan de Punta de Choro, y la Higuera es más que eso. Pero ese es el lugar donde ellos van de paseo, donde van a pasar una bonita jornada, pero el resto de la comuna ellos no la conocen. Sería bueno que la conocieran… ellos no pasan las necesidades de nosotros», precisó.

