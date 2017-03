Realizarán manifestación contra UBER por las calles de La Serena este «Súper Lunes»

Con la idea de dar a conocer su descontento con los «ilegales», como les denominan, este próximo lunes los taxistas de La Serena realizarán una manifestación masiva en la cual darán a conocer su descontento por la llegada a la región de la empresa UBER.

«Será una intervención breve en la que queremos juntar a la mayor cantidad de taxis y radiotaxis posibles para demostrarle a las autoridades que no estamos de acuerdo con los ilegales que están trabajando actualmente», señaló Fernando Vega, uno de los voceros de la agrupación organizadora y tesorero del Sindicato de Taxis Básicos (SITABA) en tanto las exigencias que deben cumplir como gremio respecto a la revisión técnica de los automóviles, el control de taxímetro y la licencia profesional no es algo que actualmente se les exija a los choferes de la aplicación en línea.

«A nosotros nos piden todo eso y esta gente no reúne ni una de esas condiciones porque son personas ilegales, algo con lo que no estamos de acuerdo», declaró.

Por ello es que desde las 11:00 de la mañana del denominado «Súper lunes» – que es cuando se espera el retorno masivo de los estudiantes y trabajadores del país – partirán desde el sector «El Faro» hacia el centro de la ciudad en donde harán notar su descontento en una movilización que espera reunir a más de un centenar de autos.

Respecto a la utilización cada vez más masiva de UBER por parte de los serenenses quienes han manifestado la conveniencia de precios y servicios respecto al que actualmente ofrecen los taxis y radiotaxis de la región, destacó que «lo de ellos es propaganda porque empezaron a cobrar unos pesos menos pero ahora sabemos que se están poniendo a tono con el precio normal, ya no están cobrando lo que decían en un principio, fue para «picar» no más. Incluso hemos sabido de algunas personas a las que les han cobrado de más así como de amenazas a choferes de taxis de parte de dichos conductores»; destacando el caso de uno de los colegas asociado a la agrupación provisoria que han conformado quien, incluso, señaló haber sido amenazado con un arma de fuego «entonces qué tipo de choferes de UBER serían esos», señala.

«Nosotros tenemos sindicatos y de las personas que conducen el 98% somos dueños, entonces el trato con el cliente es distinto, es bueno, por algo tenemos esta tremenda cantidad de años vigentes. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de problemas con pasajeros ni nada» lo que, asegura, es el plus del servicio que entregan.