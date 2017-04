Día del censo: Feriado «Súper Irrenunciable» que de no cumplirse tendrá «Súper Multas».

Un día de feriado «súper irrenunciable» que de no cumplirse tendrá «súper multas» para quienes no cumplan con esta disposición es el que se llevará a cabo el próximo 19 de Abril, día en que se realizará el Censo 2017.

Así lo destacó la mañana de este miércoles el Seremi del Trabajo Rodrigo Bravo, quien junto a la Directora Regional de INE, Marcela Puz, el Seremi de Economía, Rodrigo Sánchez, y el Gobernador de la Provincia de Elqui, Américo Giovinne, dieron el vamos a la actividad en dependencias del Supermercado Unimarc ubicado a un costado de La Recova en la ciudad de La Serena.

Según destacó el titular de la cartera «como esto es un feriado súper irrenunciable aquí solamente las farmacias de urgencia y quienes por la autoridad sanitaria tienen que cumplir turno más la gente que trabaje en aeropuertos ya sean civiles, comerciales o públicos tienen la obligación de trabajar. Todas estas tiendas que estaban asociadas a los servicentros y que anteriormente podían abrir ya no podrán hacerlo, se van a tener que quedar en su casa», señaló.

Respecto a quienes no se sienten en la obligación de quedarse a contestar el cuestionario, enfatizó en que «esto no es un capricho ya que a través del censo se podrán realizar políticas públicas a largo plazo. Hay que tener claridad que esto no es para un gobierno, esto trasciende más allá de eso» reforzando la idea de que el proceso ciudadano se realiza solo una vez cada diez años.

Respecto a quienes se tomarían estos días como vacaciones – aprovechando que el feriado irrenunciable cae día miércoles, – destacó que quienes quieran salir a descansar en esos días pueden hacerlo pero sí o sí «ellos deben estar ahí para poder obtener la información necesaria. Hay que ser ciudadano, hay que sacrificarse y tener en consideración que nosotros vivimos en un país en donde hay que respetar ciertas reglas y estas son en beneficio nuestro».

Ahora, sobre el hecho de que no todos están dispuestos a respetar la normativa, fue enfático en destacar que en esos casos existe la posibilidad de denunciar estas irregularidades en el sitio web de la dirección del trabajo ya que «así como es feriado súper irrenunciable las multas también serán súper multas».

Marcela Puz, Directora Regional del INE, por su parte destacó que en caso de que quienes deban ser censados no se encuentren en su hogar a la hora de la visita, se les dejará una citación con fecha y lugar en su domicilio con el fin de que concurran a entregar la información una vez finalizado el proceso del día 19; siendo los censistas aplicadores de la encuesta quienes deban «dejar el cuestionario hecho en la conserjería o alguien de confianza o si no se les va a citar al igual que a las demás personas y va a tener que concurrir al lugar indicado».

Por su parte, para quienes viajen o estén en hoteles el día del Censo, indicó que «tenemos otros operativos especiales. Aquí tenemos que contabilizar a toda la población, por tanto tenemos operativos para personas en situación de calle, para quienes estarán un bus más de cuatro horas en los terminales de buses y otro que tiene que ver con las viviendas colectivas por lo tanto hay un operativo especial para ellos en donde se capacita a los dueños de los mismos lugares (como los hoteles o las hosterías) y son ellos mismos quienes censan a las personas que estén en el lugar. Lo mismo ocurre con los hospitales que son viviendas colectivas, son censados por los mismos funcionarios que trabajan en estas instituciones».

El costo económico es también otra de las aristas del tema, algo a lo que se refirió el titular de dicha cartera quien señaló que «esto es una inversión país porque sin datos claros es muy difícil realizar inversiones, no solamente políticas públicas y así lo han entendido con harta fuerza las empresas en la región. Hay que entender que el censo es una inversión país que nos compromete absolutamente a todos porque queramos o no vamos a participar de él ya sea como censistas o censados. No importa en qué lugar del país se encuentren, lo importante es esperar al censista».

Américo Giovine, Gobernador de la Provincia de Elqui, indicó que «hay un total de 22.000 censistas en la Región de Coquimbo, por lo tanto es una tarea importante en la que la gente tiene que colaborar para obtener la información que tenemos para trasformar lo que será el futuro de Chile».