«ME PILLÓ DE SORPRESA QUE NO RENOVARAN»

Antes de viajar a Calama, para jugar con Cobreloa el fin de semana pasado, él técnico de Coquimbo Unido, Juan José Ribera, confirmó públicamente que no renovará con el conjunto pirata para la siguiente temporada.

Aquello sorprendió al capitán del equipo, Leonardo Monje, quien manifestó que “me pilló de sorpresa que no renovaran. No nos habían dicho nada y me deja dos sensaciones. La primera es que ellos podrían estar cansados, llevan un año y medio aguantando mucha presión y todos saben lo que han vivido, nosotros mismos lo hemos vivido. Lo otro es que no me gustaría que se fueran por el proceso que hay, por el grupo, por como estamos jugando. Si se va el entrenador se podría ir gran parte del plantel, se va a tener que formar otro plantel con otro cuerpo técnico y empezar de nuevo”.

Monje agregó que “esto a mí no me compete. Yo soy jugador solamente, pero el pensamiento mío es que los planteles para ascender deben tener un proceso de dos o tres años, para ir afiatándose, conociéndose y no estar cambiando campeonato tras campeonato”.

Por último, el capitán aurinegro lamentó quedar tempranamente fuera de toda posibilidad de luchar por el subcampeonato en el torneo de Primera B 2016/2017. “Es una tristeza grande porque estábamos con la ilusión, el grupo estaba convencido que podíamos pillar a Arica. Sabíamos que Calama iba a hacer un reducto difícil donde Cobreloa se hace fuerte, fuimos con la convicción de poder ganar para seguir con la ilusión intacta, pero lamentablemente no pudimos ganar y no hay excusas. Ahora queda por jugar estas tres fechas, tenemos que terminar el campeonato con la frente en alto y lo más arriba posible en la tabla”, expresó Monje.