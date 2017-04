«Quiero ser consejera regional no sólo para el desarrollo de mi comuna sino de toda la región»

Angelina Gálvez Flores, asistente social, trabaja en la municipalidad de Coquimbo como Coordinadora de la Oficina de Inclusión Social, Migrantes y Refugiados Internacional, además de ser Secretaria Comunal del Partido Radical.

-¿Nos podría contar un poco más de su historia de vida?

Vengo de una familia bastante humilde; orgullosa de ser hija de pescador, trabajé mucho tiempo en la localidad de Cobija en la Segunda Región como recolectora de algas, también trabajé como vendedora de pescados y mariscos en Coquimbo.

Cuando estuve en Cobija, una localidad ubicada entre Antofagasta y Tocopilla, formé un sindicato de pescadores. Ahí trabajé mano a mano con ellos para lograr formar una junta de vecinos. Luego, me vine a Coquimbo y aquí empecé a estudiar. En 2012 me recibí como profesional y comencé a trabajar como Delegada de la Municipalidad encargada de la oficina de estudio, también como encargada de la oficina de Tribunales de Familia y así seguí avanzando.

-Usted ha logrado un liderazgo en acciones de ayuda con una agrupación de mujeres, ¿De qué se trata?

Tanto como militante del Partido Radical, así como por ser una mujer de esfuerzo y que conoce el territorio, nos denominamos Mujeres en Acción Social y tenemos un férreo compromiso de apoyar a nuestra comuna y a la región. Somos mujeres comprometidas que queremos llegar donde la municipalidad por distintas razones no alcanza a llegar. Apoyamos comités de viviendas, mejoramientos de entorno y en la formación de comités para las casas polillas, además de un trabajo mano a mano con las juntas de vecinos…

-¿Qué considera que falta en materia de desarrollo social?

Creo que falta más capacitación, más orientación y que exista una difusión eficiente. La gente que está dentro de los sectores de la comuna se encuentra muy desinformada. De hecho yo te lo digo como profesional, que incluso había algunos recursos que yo no tenía idea que se podía optar…

Debo confesar que mi compromiso social pasa también porque me siento orgullosa de mi región y de mi comuna de Coquimbo, pero me preocupa ver cómo hay instrumentos del Estado que más allá que lleguen o no a las distintas personas, la gente muchas veces se queda sólo con lo que sale en televisión; pero hay cosas que la televisión no informa y eso creo que hace falta mejorar…

-¿Cómo llevar esa nueva mirada, por ejemplo en materia turística?

Tenemos una hermosa comuna y digo hermosa por las ventajas naturales con la que cuenta. Tenemos un borde costero maravilloso y nuestra Playa Changa aún no ha desarrollado iniciativas que la potencien turísticamente…

-Usted lidera la oficina migrante en Coquimbo. ¿Cuáles son sus desafíos?

Queremos potenciar nuevas y mejores oportunidades para los migrantes de la comuna. Donde no sólo exista trabajo o salud sino un trato digno para ellos. La democracia debe ser un ejercicio práctico y eso tiene mucho de valoración social y de Derechos Humanos donde no podemos excluirlos.

¿Y de la candidatura a CORE qué nos dice?

En el trabajo en terreno y con todo el cariño que he recibido en estos años de compromiso y desarrollo social con las agrupaciones de distintos sectores me han sembrado la inquietud de ser consejera regional. Esta opción ha sido para mí sorpresiva y me ha motivado mucho porque viene de una invitación de la misma gente que conoce mi trabajo y he decidido sumarme a este desafío. Quiero ser consejera regional no sólo para el desarrollo de mi comuna sino de toda la región.