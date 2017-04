No aparece equipo radiactivo robado a la Seremi de Salud

Un llamado a la precaución fue el que realizó el Seremi de Salud Rosendo Yáñez frente al robo de un equipo radiactivo –densímetro nuclear- perteneciente a la empresa Euroconsult S.A sustraído desde las instalaciones de SACYR en la Ruta 5 Norte Kilómetro 481, durante la madrugada de este jueves.

El equipo es un densímetro nuclear para uso industrial marca TROXLER modelo 3430, Nº de serie 60651, el que fue sustraído sin su debida protección. Ante esto, el Seremi de Salud Rosendo Yáñez llamó a la población a tener la debida precaución y a notificar a las autoridades respectivas en caso de encontrar dicho equipo, «en caso de detectar este densímetro nuclear pueden dar cuenta a las autoridades ya sea Carabineros, Investigaciones de Chile o directamente a nuestra SEREMI de Salud, para que podamos tomar los procedimientos de rigor».

Respecto al hecho del robo y sus consecuencias, Yáñez señaló que «son equipos que no tienen mayor utilidad que la que ocupan las empresas y que tiene un bajo riesgo para la población porque se encuentra en un compartimiento sellado. No obstante, hay que tener precaución porque si se trata de abrir, hay que tener claro que es una fuente radiactiva que puede traer algún grado de peligrosidad si se destruye o abre».

Finalmente, el protocolo a seguir frente a estas emergencias es establecer un perímetro de 15 metros, evitando que se acerquen al área personas no relacionadas con la emergencia. En este caso, al ser una fuente radiactiva sellada no existe riesgo de contaminación, sin embargo, sí hay riesgo de irradiación externa, por lo que se recomienda no acercarse.