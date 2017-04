Surfista serenense es reconocida por el municipio por sus logros en esta disciplina

Catalogado como uno de los deportes más extremos, no solo por las maniobras y capacidad física que se debe tener, sino también por las olas gigantes en las que se deslizan los más fanáticos de esta disciplina. Es el caso de María de los Ángeles Pizarro, joven proveniente del Colegio Albert Einstein de La Serena, quien saca la cara por la comuna cada vez que asiste a una competencia. Por este motivo, el alcalde Roberto Jacob quiso reconocer el esfuerzo y dedicación que pone día a día por seguir avanzando en este pujante deporte.

«Estoy muy feliz porque cada vez voy avanzando más y quiero seguir proyectándome en esto. Comencé hace cuatro años, pero hace un año y medio que estoy a full compitiendo en distintos campeonatos. Para mí es muy importante este reconocimiento, ya que es un salto y una gran motivación para seguir mejorando», expresó la joven surfista.

Algunos de los certámenes a los que ha asistido son el Woman Surf y Body Board Festival La Serena, donde obtuvo el cuarto lugar en la categoría de junior damas, además del Totoralillo Fem y SUP Femenino y el Campeonato Puertecillo Clásico 2017.

Respecto a la motivación que tiene por continuar en el camino del deporte acuático, la surfista destacó con un mensaje para los jóvenes que gustan de estas disciplinas. «Quiero decirles que dejen un poco de lado el celular y se atrevan a hacer cosas distintas, el deporte es muy buen pasatiempo, no importa si al principio no somos buenos, porque el esfuerzo es el que nos llevará lejos», agregó.