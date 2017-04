Pavimentación Tongoy – Puerto Aldea, clave para desarrollo local: Espera financiamiento para diseño

La posibilidad de contar –por fin– con un camino pavimentado en el borde costero de la playa Grande de Tongoy, que vincule la localidad con Puerto Aldea, es tema de comentario entre los residentes del área, como también en los trabajadores de la pesca y los agentes inmobiliarios. Coinciden en que esta conectividad es clave para desencadenar un desarrollo de insospechadas dimensiones.

“Los beneficios del camino serían para todo este lugar, que tiene 12 kilómetros de playa, con una proyección gigantesca, con todos los proyectos turísticos que se están desarrollando. En la parte social, lo hemos vivido con el tsunami y las marejadas (en 2015): si el camino no está en buenas condiciones, no pueden circular vehículos; tenemos que usar una alternativa privada, por la Hacienda El Tangue, pero ellos a las cinco de la tarde cierran el portal y ya no tenemos otro acceso”, señala el dirigente de Puerto Aldea, Cristian Quiroz.

El actual camino de tierra –en realidad, de arena– es tan frágil que hasta el simple uso común lo deteriora rápidamente. Así sucede por estos días, cuando en plena temporada de la jibia salen hasta 30 camiones al día.

ALCALDE CON

LA MINISTRA

Este lunes 17 el alcalde de la comuna, Marcelo Pereira, con una delegación de Puerto Aldea se reuniría con la ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, para enfatizar la colaboración de su cartera en la resolución de los temas jurídicos relacionados con la propiedad de los terrenos por los cuales pasa el camino. Una gestión en la cual serán acompañados por el diputado Miguel Ángel Alvarado y el delegado municipal en Tongoy, Roberto Valenzuela.

La seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez, cuenta que las dificultades a resolver no son solamente de tipo técnico, sino también legal. “Siempre estaba la duda de si era un camino público o no. Efectivamente, es un camino de uso público, pero eso es distinto a que esté dentro del catastro de la Dirección de Vialidad. Hemos trabajado junto a (el Ministerio de) Bienes Nacionales, que ratifica que una parte es de tuición suya, pero también hay un sector que pertenece a la Armada y otro a la Hacienda El Tangue”.

Desde ese punto de partida, afirma, se definió como medida transitoria un convenio con la Municipalidad de Coquimbo, para dar mantenimiento periódico a la ruta, mientras se trabajaba en la fórmula para levantar un proyecto de pavimentación. A fines del año pasado, el MOP ingresó al Gobierno Regional un expediente de solicitud de financiamiento para el diseño de la obra, el cual aún debe ser presentado por el intendente regional a revisión por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

El diseño plantea complejidades específicas. Una de ellas, la presencia de cuatro humedales de gran valor ecológico y paisajístico, los cuales deben ser protegidos.

Meléndez agrega que, en paralelo, se trabaja en una segunda opción, destinada a conectar a Puerto Aldea con la Ruta 5 Norte, a la altura de Quebrada Seca. “Vialidad ya ha hecho un levantamiento. Ahí hay un camino que está enrolado por Vialidad y sale a la altura de la Hacienda El Tangue. Tenemos que conversar cómo podemos terminar esa conectividad, es una excelente alternativa”.