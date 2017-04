«Reforma a la Educación Superior es una muy mala inicativa»

El Diputado por la Región de Coquimbo e integrante de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Gahona, se refirió a la aprobación a la idea de legislar el proyecto de reforma a la educación superior. La iniciativa fue llevada a la sala el este lunes.

A juicio de Gahona se trata un muy mala reforma y por eso su voto negativo, además el parlamentario indicó que esta iniciativa termina por optar en que las instituciones sean gratis y no de calidad. “Aquí se generan una serie de nuevas institucionalidades, pero no mejores reglas. En vez de poner el foco en la calidad, lo único que hace este proyecto es insistir en la gratuidad universal en vez de focalizar los recursos a los que realmente lo necesitan”, argumentó.

“Nosotros lo que queremos en materia de financiamiento es que nunca la plata puede ser un impedimento para ingresar a una institución, universidad o CFT. Es mantener la gratuidad en un 50%, focalizada donde es más justa e inclusive uno puede pensar en subirla un poco más, pero no de acuerdo a la fórmula que tiene este Gobierno”, dijo.

Para el resto de los estudiantes, dice, debería ser un mix de becas y créditos, pero donde ninguno deba pagar mientras estudia de forma que no sea carga.

Con respecto a la eliminación del CAE explicó que Sebastián Piñera al final de su Gobierno presentó proyectos de ley donde cree “que recién ahora los parlamentarios de la Nueva Mayoría se dieron cuenta que eran buenos”. Estos tienen relación con una superintendencia y un crédito distinto al CAE sino que es solidario y que nunca se paga más de un 10% del sueldo por un máximo de 15 años.