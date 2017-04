Ricky Martin habla del momento en que confesó públicamente su orientación sexual: “Tenía miedo al rechazo”

A casi siete años de que publicara a través de Twitter su orientación sexual, el cantante Ricky Martin habla del episodio que, según él, cambió su vida y lo volvió un hombre más alegre y seguro de sí mismo gracias a su “sinceridad”. En entrevista con CBS News, el puertorriqueño habló del tuit que desató todo el año 2010, cuando confesó: “Hoy acepto mi homosexualidad”.

“Fue extremadamente doloroso… Cuando finalmente envié el tuit y compartí con el mundo mi orientación sexual fue como ‘Oh, Dios mío, ¿es todo? Perfecto’, porque tenía miedo”, sostuvo el boricua. En la misma línea añadió: “Tenía miedo al rechazo, porque desafortunadamente durante muchos años, todos y cada uno me dijeron (sic) que mis sentimientos eran malos… ‘Lo que sientes no es bueno… No soy una buena persona… Si estoy sintiendo esto es porque no soy una buena persona’, pero no más”.

Tras revelar su lucha interna, el intérprete señaló que de un momento a otro se dijo a sí mismo que era una buena persona y que no había nada malo en él. “No, no, suficiente, no más de esto. Desde entonces he sido el hombre más feliz”, añadió.