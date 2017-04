Bandera Bicentenario evidencia deterioro por el sol y el viento

Fue uno de los proyectos más emblemáticos de las celebraciones de los 200 años de vida de independencia de nuestro país. 15 megabanderas se debían levantar en las diversas regiones del país con un costo aproximado de 6 mil millones de pesos. Sin embargo, no todas las regiones cumplieron con ello.

La Región de Coquimbo fue una de las que cumplió. Es así como en la cima del Cerro Santa Lucía, en el ingreso al Regimiento 21 – Coquimbo, se construyó el mástil de 42 metros de alto que soporta la bandera de 12 x 18 metros. La estructura posee un delicado sistema mecánico que permite subir el pabellón patrio.

La bandera fue inaugurada por el Presidente Sebastián Piñera en febrero de 2014, poco antes de dejar su cargo. Las banderas fueron traídas desde Estados Unidos y fueron construidas con una tela especial que podía soportar las fuertes ráfagas de viento que se producen a esa altura.

Sin embargo, no sólo el viento ha afectado el pabellón patrio, sino que el sol comenzó a deteriorar sus colores. Esto se ha hecho más evidente en los últimos meses y muchas personas a través de las redes sociales han comenzado a plantear su inquietud. Incluso durante uno de los últimos concejos municipales de La Serena el tema fue planteado por el concejal Ramón González.

«Yo hice presente que el tema de la bandera tanto en el regimiento y el cuartel de Carabineros en La Florida. Eso lo hice presente a partir de observación directa. El señor alcalde lo aceptó de buen modo y quedó de tener un contacto con el comandante del regimiento. Hay que recordar que se trata de la bandera más grande que existe en la región, por lo tanto debiera estar lozana, fresca como corresponde a nuestro emblema patrio que es un orgullo para todos nosotros. Además, hice presente el tema de las dos colinas, la de Santa Lucía y la de la Universidad de La Serena, que deberían ser lindos jardines de paseo para toda la comunidad y para todos los serenenses», indicó a LA REGIÓN el concejal.

El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, indicó que el tema les preocupa pero que son otros los organismos que deben buscar una solución, en este caso el Ejército y el Gobierno Regional.

«Es una tema que preocupa y que no puede ser solucionado de la noche a la mañana debido a las dimensiones que tiene la bandera. No me cabe la menor duda que el Ejército hará todo lo necesario para renovar este pabellón patrio que luce en la parte más alta de nuestra comuna», dijo la autoridad.

En tanto, desde el Gobierno Regional indicaron que existe «la voluntad y los recursos para poder adquirir un nuevo pabellón patrio», sin embargo, es necesario que alguna entidad relacionada con el Ejército pueda postular a dichos fondos.

Aunque no fue posible tener una opinión oficial por parte del comandante del Regimiento Coquimbo, se informó que ya existen gestiones para conseguir los recursos que permitan adquirir una nueva bandera, que tiene un costo de un millón 200 mil pesos. Ya se tomó contacto con un fabricante de banderas de grandes dimensiones de Santiago.

Además, se tuvieron los primeros acercamientos con la Sociedad de Artesanos de La Serena, entidad que a lo largo de su historia ha estado ligada al Regimiento Coquimbo y que podría postular a los fondos necesarios para contar con un nuevo pabellón patrio.