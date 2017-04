Diputados se pusieron el overol y salieron a censar

Gahona comenzó la jornada de voluntario en el Colegio Cordillera sector San Joaquín, de La Serena. “Aquí necesitamos el apoyo de todos, y nosotros como autoridades debemos dar el ejemplo. Esto es necesario para nuestro país y a partir de este Censo se pueden elaborar mejores políticas públicas que van en ayuda de todos los chilenos”.

“La verdad es que hemos tenido excelente recepción de los vecinos que he censado, y hemos visto alto interés en participar del proceso».

Además felicitó a los voluntarios que participaron. ” Son un verdadero ejemplo de como la ciudadanía debe estar comprometida con su país, fuera de colores políticos, este Censo 2017 es una oportunidad para conocernos, saber más de nosotros y poder pensar en el futuro de Chile”.

El diputado Daniel Núñez (PC) , por su parte, estuvo desde la mañana censando en Tierras Blancas. El legislador llegó a eso de las 08:30 de la mañana al Liceo Fernando Binvignat de este sector de Coquimbo para comenzar con su labor de voluntario censista.

“Ha sido una experiencia muy positiva, he estado en diferentes casas con personas con las que he podido conversar, dialogar y saber de problemáticas que no vemos. Este censo es muy enriquecedor, como persona y creo que la alta participación de la Región de Coquimbo ha sido ejemplar. Yo felicito a todos los que se dieron un tiempo censando y así entregar resultados concretos de la realidad regional”, indicó el diputado.

Si bien se vivieron hechos delictuales aislados, la jornada estuvo marcada por una alta participación de censistas y por una gran colaboración de las personas que desde sus hogares estuvieron dispuestas a entregar toda la información al respecto.