Ex liceanos del Gregorio Cordovez compartieron vivencias con los alumnos

Como una jornada muy interesante y de aprendizaje para los estudiantes del Liceo Gregorio Cordovez calificó la directora (S) del establecimiento educacional, Silvia Araya Cisternas, el II Seminario Historia Liceana, camino al Bicentenario.

Ex alumnos de distintas generaciones contaron vivencias a estudiantes, docentes e invitados.

«Fue interesante para nosotros descubrir cómo los ex liceanos han vivido sus experiencias en el liceo y cómo hoy contribuyen a la sociedad. De esta manera no olvidamos el pasado que, la historia es fundamental para seguir en la proyección de nuestro liceo», señaló Araya.

Los presentadores fueron Julián González Reyes, con la charla «Vivencias y anécdotas, en el Liceo de Hombres de La Serena, generación 1969»; Julio Cortés Miranda, con «Los Boys Scouts Coquimbanos. Una aventura centenaria»; Félix Velasco Ladrón de Guevara, «Homenaje del Senado de la República de Chile al Liceo Gregorio Cordovez en su aniversario N° 180» y Alejandro Pino Uribe, con su charla «Generación 1962 e internado del Liceo de Hombres de La Serena» además la profesora Daniela Flores con sus alumnos de la Academia de Patrimonio expusieron Operación Picota, trabajo de investigación sobre la demolición del antiguo edificio de Cantournet.

Para la directora (s) sería interesante seguir contactando a los ex alumnos para que participen de este seminario los años venideros y asimismo tener también a ex profesores del liceo para que sean relatores de sus días en este plantel.

El encuentro se enmarca en el mes de aniversario del Liceo Gregorio Cordovez de cara a la celebración de los 200 años en 2021.