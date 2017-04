«Vamos a pasar a segunda vuelta, no estamos trabajando para decidir por quién vamos a votar después»

Sobre temas de contingencia nacional como regional, Beatriz Sánchez recorrió el casco histórico de la ciudad de La Serena este jueves invitando a los ciudadanos a inscribirse como militantes de Revolución Democrática, instancia que fue parte del programa de la candidata que se sumó a conversatorios con estudiantes y actividades del partido.

Según indicó «lo primero que vamos a hacer es conversar con las personas para escuchar cuáles son sus problemáticas. Básicamente la idea es venir a ver lo que pasa y que esto no se centralice solamente en Santiago», destacando que en principio «lo haremos dentro de las capitales regionales y luego ya en otras ciudades ya que nos parece importante. Además estamos apoyando la recolección de firmas para ser militante de Revolución Democrática para poder inscribir la primaria legal y también compartiendo con los frentes amplistas de La Serena y Coquimbo».

Respecto a temas puntuales, y habiendo sido consultada por la bajada de Javiera Parada a su candidatura, destacó que «yo le tengo mucha estima a Javiera Parada, la considero una mujer bastante valiente, aun así yo no milito en Revolución Democrática, soy frente amplista y me parece que sería bien abusivo de mi parte entrar a dirimir lo que puede pasar al interior de los diferentes partidos; creo que cada uno tiene su propia lógica y dinámica para ver quiénes pueden ser candidatos y quienes no y yo he dejado amplia libertad a los partidos para que ellos decidan quiénes son las mejores personas».

Si pasa o no a segunda vuelta es algo que recalcó tajantemente, indicando que «nosotros vamos a pasar a segunda vuelta, no estamos trabajando para decidir por quién vamos a votar después. Por eso el despliegue, la precandidatura, el trabajo que estamos haciendo. Nosotros vamos a pasar a segunda vuelta, por eso es algo que ni siquiera hemos conversado».

Sobre contingencia regional y destacando el tema del rechazo del Proyecto minero – portuario Dominga indicó que «en el frente amplio tenemos miradas globales, lo que queremos es que parte importante de las prioridades y del programa venga de la participación de las personas, entonces la mirada es más global que la minería y tiene que ver con cuál es el desarrollo económico que queremos, cuál es el desarrollo armónico de nuestro país y eso incluye no solamente la minería. ¿Podemos seguir manteniendo una política extractiva de recursos naturales para exportar y que esa sea nuestra matriz principal económica? Creo que ahí hay un tema, ahí hay que trabajar a largo plazo porque Chile con la fórmula que está siguiendo de extracción minera y enviado hacia afuera, de extracción de peces y envío de harina de pescado, de extracción de madera y envío de celulosa tiene una matriz económica que no está dando los frutos hoy en día y eso es lo que tenemos que re pensar. Qué valor agregado le vamos a dar a nuestra economía, dónde vamos a desarrollar, cuáles son los cambios tecnológicos y la innovación o vamos a seguir entrampados en una forma muy reduccionista de mirar nuestra economía y nuestra estrategia económica principal».

Respecto al Censo, en el cual le tocó participar en la comuna de Macul, señaló que «según observadores internacionales indicaron que se reaccionó rápido a propósito de problemas que pudo haber puntualmente en algunas zonas. Lo que entiendo, además, es que el proceso continúa para quienes no han sido censados. A mí me tocó censar en Macul y fue una súper buena experiencia, la gente estuvo muy dispuesta y con un espíritu muy republicano».