Hasta el 28 de abril se mantendrá abierta oficina para ser censado en La Serena

De 09:00 a 13:00 horas durante la mañana y desde las 14:00 a las 17:00 por las tardes, se mantendrá abierta la oficina habilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas de la Región de Coquimbo en La Serena, lugar al que solo durante la mañana de este jueves habían acudido más de sesenta personas quienes no habrían alcanzado a ser censados en sus hogares durante el miércoles 19 de abril.

Así lo indicó Patricio Rivera, Capacitador Censal, quien junto a un grupo de censistas se encontraban en el primer piso del Edificio de Servicios Públicos – específicamente en la sala de la Anef – realizando el trámite que, según destacó, no toma más de diez minutos.

Al respecto indicó que «la idea es que vengan las personas que no fueron censadas, tanto quienes no alcanzaron a ser contabilizados así como quienes recibieron la notificación en sus hogares», dejando de manifiesto que se recomienda «que la gente para evitar una multa o sanción en caso de que no pasen próximamente por sus hogares, así pueden realizarlo con total tranquilidad en esta oficina dispuesta para estos fines ya que el trámite es corto».

Quienes hayan sido censados en un lugar que no haya sido su domicilio y, a su vez, hayan recibido la citación por no encontrarse en su residencia habitual pueden también acudir a dicha oficina ya que, según recalcan, se les tomará los datos para que quede de manifiesto que fueron contabilizados. En el momento, también, se les entregará el distintivo que se adhiere a la puerta de los domicilios para que no estén expuestos alguna multa.