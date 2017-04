Comisión de Cultura Municipal de La Serena pide aclarar desaparición de «Sátiro Flautista»

En todo un enigma se ha convertido la desaparición de la escultura «Sátiro Flautista» que hasta el 17 de septiembre de 2015 se encontraba ubicada en la Plaza de Armas de La Serena. En su momento el hecho fue denunciado a la Policía de Investigaciones (PDI), pero hasta ahora no existen resultados.

Es por ello que la Comisión de Cultura del municipio ha solicitado que se entreguen todos los antecedentes que existen en torno a esta desaparición. El presidente de dicha comisión, concejal Luis Aguilera, afirmó que «la noticia del robo de esta obra de arte me entristeció….Se trata de una estatua que tiene un valor incalculable…es una obra de una sola pieza y que se haya desaparecido así como así, me dolió y molestó por la ciudad. Aquí no pueden seguir perdiendo las cosas y nadie dice nadie…Ese es el patrimonio de la ciudad. Yo como presidente de la comisión me he puesto a investigar porque quiero saber qué fue lo que pasó…no quiero que el día de mañana se pierda otra obra».

La autoridad indicó además, que en dos concejos comunales ha solicitado información al respecto. «La respuesta hasta ahora ha sido poco respetuosa, el funcionario me dice que averigüe con Seguridad Ciudadana… que eso ocurrió hace tiempo…. pero yo lo que busco es datos más concretos. Tengo entendido que en la PDI hay alguna investigación y que incluso vino una brigada especializada en estos delitos. También pediré esa información», dijo Aguilera.

Cabe recordar que la escultura de fierro forjado fue fabricada en Francia en el siglo XIX.

OTRA DESAPARICIÓN

El concejal Alejandro Pino Uribe, también integrante de la comisión, manifestó su preocupación sobre este hecho y otros que han ocurrido al interior del municipio de La Serena. «La desaparición de una estatua de propiedad municipal es una preocupación ya que revela un descuido por bienes de la comunidad. Sabemos que se hizo una denuncia, pero al parecer nadie se ha preocupado de hacer un seguimiento de la causa. La última graciosa respuesta que recibimos del departamento municipal responsable, que habría que preguntarle a Seguridad Ciudadana. Nos preocupa el control de inventarios de Bienes Municipales donde comenzaremos a requerir información a través de la Comisión de Hacienda. Debemos recordar que desde la oficina del Alcalde se perdió un valioso reloj grande del cual nada se ha sabido. En general se deben extremar los cuidados por los bienes municipales y queremos saber si los encargados de esa tarea están cumpliendo con su deber. Hay cientos de millones de pesos en bienes en bodega y lo solicitaremos en un informe en detalle de su destino».