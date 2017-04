Concejal Toledo llama al municipio a relevar importancia de los pulmones verdes

La información entregada por Diario La Región daba a conocer las nuevas propuestas para cambiar la cara al Parque Pedro de Valdivia, uno de los pulmones verdes de la ciudad, el concejal de La Serena Lombardo Toledo entregó su opinión respecto no solo a este lugar sino que a otros reconocidos espacios insertos en el sector urbano.

Acorde a ello destacó que «se reconoce el esfuerzo que ha hecho el municipio con el Parque Pedro de Valdivia de forma y fondo. Nosotros estamos siendo considerados como una ciudad con un alto estándar en la calidad de vida en donde llega gente a vivir, trabajar o vivir en familia», recalcó, por ello «se debe hacer un cambio estructural sustantivo en el que se le dé relevancia a la flora, la fauna, los espacios recreativos y deportivos del lugar».

A su parecer, indica, «hay que hacer todos los esfuerzos para que «se nos mida también por ese tipo de espacios públicos ya que la ciudad de La Serena se lo merece».

Puntualmente respecto al tema de los animales destaca que no es que esté en contra de que su cuidado pero que «sería mucho mejor si pudiesen estar en manos de instituciones benéficas, animalistas o las que se preocupan de este tipo de problemática ya que ahí están carenciados. No es el hábitat de ellos. Creo que potenciando lo lúdico y recreativo en el lugar la ciudad de La Serena ganaría mucho más desde el punto de vista integral».

El estado en el que se encuentra el Parque Coll es otro de los puntos que considera relevante de destacar ya que, considerando el aspecto patrimonial como recreacional, sugiere que no está en las condiciones que debiera; esto dando a entender que más allá de lo turístico que pueda resultar la Avenida del Mar, este es un lugar de esparcimiento casi netamente de la comunidad residente en la ciudad.

«Deberíamos tener ahí un parentesco armónico con el Parque Pedro de Valdivia o el Parque Japonés. Hay que potenciarlo, mantenerlo y preservarlo. Nosotros hemos hecho campañas con Conaf e instituciones ambientalistas pero no hemos visto el fruto. Esperamos que los niños y las nuevas generaciones también puedan disfrutar de estos espacios públicos», enfatizó.