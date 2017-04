Inician estudios claves para construcción de Túnel Agua Negra

El 31 de mayo próximo se podrían conocer las empresas que postularon para llevar adelante la construcción del Túnel Agua Negra. Tras este proceso de precalificación se realizará la anhelada licitación, que dará paso al inicio de las obras de construcción y que se prolongarán por 10 años.

Mientras dicho proceso se desarrolla, en territorio chileno un equipo de profesionales de la empresa ERM, mandatada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya se encuentra en la zona para llevar adelante una serie de estudios relaciones con los impactos directos e indirectos que tendrá dicha obra de infraestructura que unirá la provincia de San Juan, Argentina, con la Región de Coquimbo en Chile.

«La visión del banco no solamente es centrarse en la construcción del túnel, la infraestructura en sí, sino que ver el proyecto como un todo. En ese sentido el banco va a revisar cuáles van a ser los impactos directos e impactos indirectos acumulativos, incluyendo los aspectos de acceso. Para esto se ha contratado, a la empresa internacional ERM, con más de 40 años de experiencia, quienes están iniciando sus actividades de análisis, estarán trabajando con las autoridades y también con la contraparte argentina por los próximos seis meses», indicó Ernesto Montero, especialista de transportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde el punto de vista del análisis ambiental y social se espera que los estudios estén terminados en unos cuatro a seis meses. A partir de ello se aprobará un primer préstamo y posteriormente habrá una serie de recomendaciones derivadas de los estudios como programas de monitoreo y de supervisión que se mantendrán durante el período de construcción del túnel.

Se calcula que en esta primera etapa, los estudios tendrán un costo de entre 250 y 300 mil dólares.

«La misión está viendo exclusivamente los temas ambientales y sociales y se integrará al resto de la misión expandida que inició sus actividades en la ciudad de Buenos Aires y la próxima semana en Santiago. Hay que señalar que todo el proyecto en Argentina cuenta con un estudio de impacto ambiental, el proyecto fue autorizado por las autoridades ambientales de la Provincia de San Juan, hace un par de años, y entendemos que la decisión de la autoridad chilena fue delegar la evaluación al consorcio que gane el contrato para la construcción del túnel. El banco requiere para poder procesar el próximo préstamo un estudio de impacto ambiental del proyecto, el cual lo tenemos sustancialmente, que es el estudio que preparó Argentina, pero que debe ser complementado con ciertos aspectos específicos y el objetivo de esta misión es iniciar dichos estudios. Lo que se está buscando es que este esfuerzo también le sirve para las autoridades y el consorcio que gane el proyecto, y que le sirva para iniciar el proceso en Chile», indicó a Semanario Tiempo, Ernesto Montero.

Esta información fue confirmada por la seremi de Obras Públicas Mirtha Meléndez quien afirmó que parte importante de estos datos obtenidos por la empresa ERM serán claves para el Estudio de Impacto Ambiental que se deberá realiza por el lado chileno.

«Nosotros lo que tenemos del túnel son un prediseño, pero por el territorio de Chile no se tiene calificación ambiental. Había un estudio muy antiguo hecho, de todo el túnel. Argentina aprobó eso y tiene calificación ambiental, pero nuestro reglamentación es mucho más exigente. Nosotros tenemos que hacer un estudio completo ambiental y después someterlo a calificación ambiental. Todo eso se va a incorporar dentro de la construcción, es decir, primero se va a pedir que se terminen los diseños definitivos, luego hacer el estudio ambiental y sacar la calificación ambiental y finalmente hacer la obra, cuando estén todos los permisos», dijo la autoridad.

Con respecto al tipo de información que están levantando los estudios del BID, la seremi de Obras Públicas indicó que «ellos están viendo la sustentabilidad ambiental, Los parámetros que van a estudiar son muchos y tienen que ver con ambiente y territorio. Eso es la percepción de gente, ver si hay compromiso con glaciares, temas indígenas, etc. El BID para dar un crédito exige que haya algunas cosas estudiadas. Toda esta información que ellos van a levantar obviamente va a ser muy importante y se incorporan como antecedentes al estudio de impacto ambiental nuestro. No es un estudio que se vaya a perder, todo lo contrario».