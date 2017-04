Tallas 46 o más deben tener las candidatas a Miss XL 2017

Con la visita de Leonor Allende, modelo y creadora del certamen, el municipio de La Serena inició el proceso de inscripción del Concurso Miss XL en el que DIARIO LA REGIÓN participa como mediapartner.

«Hay muy buen ambiente, agradezco a la municipalidad y a los medios que nos apoyan», dijo la organizadora a la vez que anunció que el plazo de inscripción de las candidatas a Miss XL finalizará el próximo 8 de mayo.

El concurso de belleza está dirigido para mujeres de la comuna de La Serena cuya belleza no se ha enmarcado en los cánones de los tradicionales concursos de este tipo, por su contextura, aun cuando sean más ajustados a la realidad.

Entre los objetivos se encuentran que las candidatas puedan demostrar todo su potencial, personalidad, ganas de compartir y vivir la experiencia, manifestó a LA REGIÓN Leonor Allende.

«La importancia de este concurso tiene que ver con el trabajar la autoestima de la mujer y la integración social de la mujer. Acá en Chile la mujer que tiene un sobrepeso es discriminada, la mujer que se siente más gordita se esconde en la ropa oscura, la mujer que se siente más gordita no tiene la posibilidad de trabajar a la vista de alguien, porque no se puede sacar partido… Yo vengo a romper todos ese estereotipo. Yo fui reina del Festival de Viña, fue candidata independiente y rompí con todos esos estereotipos de belleza. Los cánones de belleza no son 90, 60, 90», dijo.

La inscripción de las candidatas se realizará mediante la entrega de la ficha y una fotografía de cuerpo entero, en la Oficina de Eventos de la Ilustre Municipalidad de La Serena, ubicada en el edificio consistorial, en calle Arturo Prat 451, primer piso, La Serena. Contacto es el Director de Eventos, Mauricio Brown.

ACTITUD

«Agradezco al alcalde de La Serena que nos ha permitido desarrollar este concurso por segunda oportunidad. Pueden participar mujeres de 18 hasta sin límite de edad. De la talla 46 en adelante… el año pasado fue un éxito y esperamos que este año 2017 sea mucho más. La mujer que está en la casa le decimos que se entusiasme, que pierda el miedo, las mujeres por ser mujeres somos bellas y sólo nos falta sacarnos provecho y tener actitud. Están todas invitadas», dijo Allende.

De todas las candidatas inscritas en el certamen, la producción del evento realizará una preselección de 10 finalistas que serán quienes participen en la gran final, en el evento del día 26 de mayo de 2017. La organizadora dijo que próximamente informará de los premios.