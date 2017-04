Un coipo en Vicuña provoca extrañeza

La aparición de un coipo -atropellado en la ruta internacional, cerca de Vicuña, ha causado expectación entre los habitantes del Valle de Elqui. Se creía extinguida esta especie incluso varios elquinos no sabían de su existencia.

El cuerpo del roedor (del tamaño de un perro mediano) fue encontrado en la mañana del sábado pasado en el sector cercano a Quebrada Los Chiches por un taxista quien lo sacó de la calzada y lo dejó a un costado de la carretera.

Pasado el mediodía el médico veterinario Claudio Pérez, junto a su asistente, llegaron al lugar, examinaron el animal y lo trasladaron a la clínica veterinaria ubicada en el centro de la ciudad de Vicuña.

«El animal correspondía a un ejemplar macho de coipo, de unos dos años de edad. Al realizarle la necropsia, nos encontramos que todos sus órganos y huesos estaban dañados por lo que presumimos que fue atropellado por algún vehículo grande y de mucho peso», señaló el veterinario.

Un vecino de la localidad El Tambo confesó que ha visto otros ejemplares de coipos en ese sector y que conoce los lugares donde habitan, pero no desea darlos a conocer a fin de que la gente no vaya a cazarlos porque con una especie vulnerable y tanto su carne y su pelaje son muy apetecidos. En las redes sociales varios elquinos aseguraron que han visto estos roedores en el sector oriente del Embalse Puclaro.

El coipo (myocastor coypus) es el roedor de mayor tamaño que habita Chile. Puede alcanzar el tamaño de un gato doméstico. Es inconfundible por ser un activo nadador; pies y manos tienen membrana natatoria, y la cola le sirve de timón. Su pelaje es muy tupido; los pelos son sedosos y delgados, largos y tiesos.

Al igual que la vizcacha, las condiciones ambientales hacen que varíe el color de su piel. Es de amplia distribución en el extremo sur de Sudamérica. En Chile se puede encontrar entre Coquimbo y Magallanes, en lugares cercanos a ríos, lagunas, esteros y pantanos, donde construye, con vegetales, refugios subterráneos con entradas subacuáticas.

Tiene una interesante adaptación a la vida acuática que consiste en la posición de sus mamas, colocadas a lo largo de ambos lados, en el dorso, de manera que la hembra nada mientras da de mamar a sus crías. Es un nocturno habitante de las lagunas y esteros con abundante vegetación acuática.