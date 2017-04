Argentinos que huyeron del control fronterizo se entregaron en San Juan

En San Juan, Argentina, se entregaron a la policía y comparecieron ante la justicia, los tres individuos de nacionalidad argentina el sábado pasado burlaron los controles aduaneros en Chile pretendiendo ocultar una moto que llevaban en el pick up de la camioneta en la que regresaban a su país.

Se trata de Gonzalo Gabriel Reyes, de 18 años, su hermano Fernando Víctor Reyes, 40 años, y el amigo Alberto Zapata Bacur, de 20 años de edad. Este último conocido piloto de motos enduro de esa zona.

Habían llegado al control fronterizo de Juntas del Toro por el paso Agua negra, en una camioneta marca Toyota.

Al comienzo del control todo parecía norma, hasta cuando se les preguntó qué llevaban en el pick up. Respondieron que sería un mueble. Entonces se les pidió que corriera la carpa que lo cubría y fue en ese momento que aceleraron pasando a llevar una barrera.

En la camioneta iba una moto del tipo cuatro por cuatro modelo profesional, Una KTM avaluada en siete millones de pesos chilenos. Obviamente no la habían declarado.

Los sujetos habían ingresado a Chile el día 20 de abril, por el paso internacional de Los Libertadores.

En la huida los prófugos destruyeron barreras. Enfilaron hacia la montaña al territorio argentino, mientras que las autoridades chilenas los denunciaron a Gendarmería Nacional trasandina. Se montó un operativo para capturarlos, pero los tres individuos evadieron la aduana argentina ingresando de forma ilegal Guardia Vieja.

La Policía de San Juan y de Gendarmería Nacional, iniciaron la búsqueda por el sector de Las Flores e Iglesia, con controles vehiculares en la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 150 además de carreteras interprovinciales.

Finalmente ayer lunes los hermanos Reyes junto a su amigo Zapata, decidieron concurrir voluntarios a entregarse a una unidad policial de San Juan, para ser puestos a disposición de la justicia.

A raíz de este caso la policía y la autoridad aduanera de nuestro país iniciaron una investigación amplia, ya que habría sospechas de más involucrados en este tipo de ilícitos con traslado de motocicletas adquiridas en chile ingresadas de forma ilegal a Argentina, para ser vendidas a mayor precio en ese país o por partes como repuestos.

Diario de Cuyo, de San Juan, informa de detención del talento sanjuanino de Enduro y especula en que podría tratarse de una maniobra ya hecha anteriormente para desarrollar un negocio ilícito.

Los sujetos detenidos habrían argumentado que su país estas motos profesionales de competición no necesitan ser inscritas, a menos que sean usadas para tránsito en ciudades o carreteras.

Diario TIEMPO de San Juan aporta sobre el deportista Alberto Zapata Bacur, que es el nombre que desde 2012 se posicionó en el radar de los seguidores del enduro, ya que con 15 años era candidato a ser una de las estrellas del deporte en San Juan. “Pero este lunes, el deportista de 20 años volvió a ser noticia, pero relacionado con el paso ilegal de motos a través de la frontera de Chile”.

Zapata Bacur comenzó su carrera como deportista con sólo 3 años y en su adolescencia se convirtió en piloto oficial de Kawasaki, escudería para la que, según su perfil en Facebook, sigue corriendo. Este lunes Alberto cumplió 20 años.