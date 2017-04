Llaman a seguir entrega confidencial de armas

Durante el año 2016, la cifra de armas entregadas voluntariamente gracias a la campaña Entrega tu Arma, superaban las 200 unidades. Hoy, según explicó el Intendente Claudio Ibáñez y el General de Carabineros, Rolando Casanueva, desde el 1 de enero a la fecha, ya se han retirado una gran cantidad de armamento.

«Hoy estamos sacando de circulación más de 180 armamentos. Son 63 armas que hemos conseguido gracias a procedimientos policiales en estos primeros meses y 118 de entrega voluntaria, por eso hacemos un llamado a la comunidad a entregar sus armas para generar un ambiente y una región más segura», indicó el Intendente Claudio Ibáñez.

Dentro de las armas hay revólveres, pistolas, rifles, escopetas y armas hechizas, que están prontas a ser destruidas gracias a la campaña Entrega tu Arma, una iniciativa permanente, que busca que todas las personas que posean un arma de fuego, se inscrita o no, y también municiones, las entreguen sin ningún tipo de sanción, en un proceso que es totalmente anónimo.

Además, explicó el Intendente Ibáñez, la nueva Ley de Control de Armas castiga con penas más altas para quienes tengan o porten armas no autorizadas o no inscritas, y representan un riesgo para quienes las mantienen en su poder. «Lo que establece la Ley, es que si en un proceso de allanamiento o proceso especial, se detecta una persona con armas, se aplicarán penas muy estrictas de hasta 5 años de presidio. Por eso el llamado es a devolverlas, para generar una sociedad más segura, porque esas mismas armas pueden provocar daños a los jóvenes y niños, y afectar a las familias que las poseen», enfatizó la autoridad regional.

El armamento puede ser entregado directamente en cualquier unidad de Carabineros, o bien llamando al personal para su traspaso voluntario. Al respecto, el Jefe de la IV Zona de Carabineros, el General Rolando Casanueva, remarcó que «acá no hay ningún tipo de sanción. La persona que tenga un arma en su domicilio, sea por herencia o porque la encontraron, devuélvala. No importa si no está inscrita o con la serie borrada, lo importante es sacar todo tipo de armas de fuego».

«Entrega tu Arma» tiene disponible el teléfono 800 377 707, para solicitar a Carabineros el retiro del armamento o munición, respetando la confidencialidad.