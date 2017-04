Expertos del Consejo de Monumentos Nacionales visitaron ayer el sitio Arqueológico El Olivar

Pasado el medio día de ayer llegó hasta el sitio arqueológico El Olivar, ubicado el norte de La Serena, una delegación de expertos del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) venidos de Santiago. La comitiva, encabezada por su secretaria Ejecutiva, Ana Paz Cárdenas, fue acompañada por el director de Concesiones del MOP, Eduardo Abedrapo, la seremi de Obras Pública, Mirtha Meléndez, la encargada regional del CMN, Daniela Herrera y el consejero regional, Agapito Santander.

La visita, que se prolongó por más de tres horas y tuvo el carácter de privada, buscaba levantar antecedentes que le permitan al Estado tomar las mejores decisiones para el rescate, resguardo y análisis de la piezas que aquí se han encontrado.

«Aquí hay un conjunto de decisiones que tomar, que van en primer lugar el resguardo, estudio y destino definitivo que va a tener tanto este sitio como los hallazgos que se han hecho acá. Pero por otro lado también hay que tomar algunas decisiones como Ministerio de Obras Públicas como por ejemplo cómo se va a continuar la obra, la carretera a futuro y esas son decisiones que no se van a tomar en los próximos días, pero si hoy esperamos tener antecedentes suficientes para que en las siguientes semanas se pueda optar a definiciones más definitivas», Eduardo Abedrapo, director de Concesiones del MOP.

Desde hace varios meses se viene hablando de la posibilidad de construir un viaducto que pueda pasar por sobre el sitio, cuestión que hasta ahora no tiene un diseño definido, plazos de ejecución, presupuesto estimado, ni forma de financiamiento.

Cabe recordar que el sitio El Olivar se han rescatado hasta ahora más de 200 cuerpos humanos, una cincuentena de camélidos, junto a una serie de materiales que permitirán redefinir la forma de vida de los pueblos que habitaron esta zona.

En tanto, Ana Paz Cárdenas, Secretaria Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, destacó la importancia del sitio El Olivar.

«Estamos ante un gran sitio arqueológico, con evidencia de 1500 años, nos parece realmente importante para la región….arroja antecedentes que son primordiales para el conocimiento arqueológico. Aquí hay que considerar 100 por ciento la protección del sitio… estamos evaluando cuáles son las mejores alternativas con el Ministerio de Obras Públicas para que se pueda ejecutar posteriormente la obra que ellos tienen que realizar en este sitio. Eso es parte de los que estamos evaluando hoy, por eso es una visita técnica, para definir como seguir adelante en la protección de este sitio trascendental para ésta región y la ejecución de las obras de infraestructura que también son importantes», afirmó.

En la visita técnica también participaron los consejero del CMN, Mauricio Uribe, arqueólogo y representante de la Asociación de Arqueología de Chile y Alberto Anguita que es representante de la Dirección del Arquitectura del MOP.

En tanto, la seremi regional de Obras Públicas, Mirtha Meléndez, recordó que hay una petición de los pueblos originarios de no seguir con el rescate. «Ellos vinieron a hacer un levantamiento y llevar a cabalidad la información, de tal forma de llegar a un buen resultado y tener pronto la decisión que es lo que más nos interesa como región. No se olviden que hay una petición de los Pueblos Originarios de no seguir con el rescate y eso también ellos lo están evaluando, por ello era tan importante esta