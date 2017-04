Alcalde Pereira descarta prácticas antisindicales denunciadas por gremio municipal de la salud que sigue en paro

El pasado viernes la dirigencia de la Asoc. de Funcionarios de la Salud Municipal de Coquimbo, Afusamco, que está en paro desde el 11 de abril, debido a presunto maltrato a sus funcionarios de parte de la directora del Departamento de Salud de la casa consistorial Iris Zapata y por cuestionamientos a su gestión directiva sumado a una posible práctica antisindical en contra de un funcionario del gremio Aperbas, que fue cambiado de puesto junto a un aparente intervención en comunicaciones privadas de dirigentes.

Diario LA REGIÓN consultó al alcalde Pereira por los dichos de la dirigencia de Afusamco, aclarando que mantiene su postura de esperar el resultado de la investigación sumaria por los posibles maltratos,

«Cuando Afusamco inició el primer diálogo con nosotros entregó una carta con una serie de peticiones las cuales he han solucionado en un 100 por ciento, sólo quedó el tema en el que también planteé una solución cuando me dicen que hay un maltrato que realizaría la directora Iris Zapata a los funcionarios y ahí inmediatamente dispuso la realización de una investigación sumaria y después la directiva de Afusamco, me indica que no van a bajar la movilización a menos que yo suspenda a la directora mientras se realice el proceso, pero las cosas no funcionan así».

En ese sentido Pereira precisó que no tomará ninguna resolución hasta que concluya el proceso indagatorio tal y com lo ha reiterado desde el inicio del paro de Afusmaco.

«Acá recién partió la investigación a cargo de la abogada nuestra Berta Abarca, que es la única persona capacitada para desvincular momentáneamente a la jefa del departamento de salud es la fiscal. Yo ahora no tengo ese poder y así se lo mencioné a Afusamco, por eso le pedí a la fiscal que realice su labor lo más rápido posible, pero los funcionarios no han cedido en nada y lo único que les pido es que esperemos el resultado de la investigación sumaria y me comprometo a que el resultado también se les iba a entregar en sus manos a su directiva una vez recibido y reitero mi compromiso es que esta investigación no quede en el aire sin resultado y porque no voy a tolerar ningún tipo de maltrato y tampoco voy a aceptar maltrato de ningun tipo de directivos o funcionarios».

Consultado por las últimas conversaciones con el gremio en paro, el alcalde dijo que «yo sigo dispuesto a dialogar pero insisto no veo voluntad para conversar, por lo que yo creo que ambas partes debemos velar por el bienestar de nuestra comunidad y yo cuento con el apoyo total de los consejos consultivos de salud, porque hago el siguiente análisis qué pasa si cualquiera de nosotros es acusado de maltrato, a todos nos gustaría que se nos investigue primero, y la otra pregunta es si sale la actual directora y llega uno nuevo y a Afusamcono le gusta, ¿voy a tener que desvincularlo también?. Pero ahora, repito, no tengo ninguna prueba fehaciente para pedir la salida de la directora Iris Zapata, y no me voy a cansar de decir que ella cuenta con todo mi apoyo también y la única forma de no tener mi apoyo es que el sumario indique que ella sí realizó algún maltrato».

Prácticas

antisindicales

descartadas

Pereira en esta temática fue enfático en señalar que ayer aclaró con la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que no existen las supuestas prácticas antisindicales y que ya reintegró en su puesto anterior al dirigente del gremio Aperbas.

«Hoy lunes tuve una conversación con los dirigentes de la Cut Elqui, en una mesa de trabajo en donde hemos solucionado el tema de Aperbas con uno de sus funcionarios y directivo Adolfo Pizarro el que la próxima semana se reintegra a su cargo que tenía anteriormente y él aceptó las disculpas porque nunca fue mi intención pasar a llevar a algún fuero. Por eso llamo todos los funcionarios de la salud nuestros a trabajar por el bien de la comunidad pero veo que Afusamco no está en esa línea».

Respecto a la intervención de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, para brindar apoyo a la paralización la autoridad lamentó que su dirigencia regional no solicitará antecedentes al municipio respecto a las propuestas de solución que entregó a Afusamco, «de la Anef me llama profundamente la atención que no haya tenido una conversación conmigo o un llamado para que conozcan las peticiones de los funcionarios a las que he accedido y por eso encuentro que es una irresponsabilidad tremenda los dichos en nuestra contra de la dirigencia regional de la Anef, Clara Olivares».

«Ni siquiera la Nasa interviene Whatsapp»

Sobre la otra denuncia de la dirigencia de Afusamco, sobre una aparente intervención de jefaturas del municipio en comunicaciones privadas entre dirigentes gremiales Pereira lo desestimó de plano.

«Por favor yo descarto eso totalmente, y ese es un tema que quiero esclarecer ahora, en redes sociales de Internet no tengo idea cómo habrá salido a la luz una conversación de Whatsapp entre el presidente de Afusamco Luis Reyes y Clara Olivares de Anef, en la que dice que van a funar a este alcalde y al final se escucha entre pasillos que nos echan a nosotros de que estamos hackeando sus Whatsapp, lo que es totalmente irrisorio, por eso le digo a Luis Reyes y a Clara Olivares, que ni siquiera la Nasa interviene Whatsapp, ni el gobierno norteamericano lo hace, entonces nosotros menos vamos a poder hacerlo, no sé de dónde salió esa conversación. Entonces hay que preguntarse que a lo mejor la misma gente de su grupo la filtró porque hay personas que si quieren que esta paralización termine y me duele profundamente saber que alguien dice hay que funar a este alcalde cuando esto no se trata de una funa, se trata de salud pública y aquí hay que sentarse a trabajar y conversar lo que siempre estamos dispuestos a hacer para llegar a un acuerdo».