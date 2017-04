Presidenta de Soc. Agrícola del Norte reelecta Directora de Soc. Nacional de Agricultura

Durante los próximos dos años, María Inés Figari volverá a ser la única mujer presente en el Directorio de SNA, que preside Ricardo Ariztía, reelecto. Primer vicepresidente es José Antonio Galilea Vidaurre y el segundo vicepresidente es Recaredo Ossa Balmaceda.

El resto del Directorio quedó conformado por José Miguel Stegmeier Schmidlin; Gastón Caminondo Vidal; María Inés Figari Barrera; Juan Sutil Servoin; Martín Arrau García-Huidobro; Aurelio Montes Baseden; Luis Schmidt Montes; Christian Arntz Mac-Evoy; Rodrigo Lavín Christoph; y Mario Pablo Silva Silva.

María Inés Figari, Presidenta de Sociedad Agrícola del Norte (SAN A.G) destacó que «fue una elección muy especial porque como nunca había mucha gente con presencia de todos los consejeros elegidos los primeros días de abril, grupo del cual se eligió al directorio. Sentí mucho apoyo para nuestra región y eso me llena de alegría y de responsabilidad; tal como lo dijo Ricardo Ariztía, se siente muy contento de tener participando a la región porque los temas que hemos pasado y seguimos pasando no pueden ser indiferentes para Chile. La agricultura es una actividad noble y necesitamos mostrar la realidad regional y nacional ante las autoridades. Asumo con mucha responsabilidad como me gusta hacer las cosas y al trabajar con alguien tan especial como don Ricardo creo que tenemos mucho que ganar en este nuevo período».

Ariztía destacó la participación de María Inés Figari en el directorio. «Que María Inés Figari continúe siendo parte del directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura es muy importante para nosotros. Ella es un aporte para el gremio debido a su liderazgo y vasta experiencia agrícola».