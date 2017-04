Hoy se cumplen tres años del homicidio de Carolina Vega

Este caso conmovió a los habitantes del Valle de Elqui, ya que la joven víctima era muy conocida al igual que su familia y por las horrendas circunstancias en que le fue quitada la vida.

Ayer miércoles tuvimos la oportunidad de conversar brevemente con la madre de Carolina, María Antonieta Henríquez, quien se encuentra aún muy sensible por la pérdida de su hija, expresando que aún lleva el dolor en su corazón. En sus manos portaba un ejemplar de Diario La Región, cuyo titular ayer indicaba la sentencia a un sujeto por el delito de violación con homicidio. Al verlo, ella manifestó su rechazo y molestia por una condena que consideró baja para este tipo de delitos. Al recordar lo sucedido con su hija, rompió en lágrimas en forma silenciosa.

Carolina Vega Henríquez, aquella madrugada del domingo 27 de abril del 2014, compartió con su pareja y luego se dirigió al salón de baile Costa Colonial, donde luego salió acompañada alrededor de las 04:45 horas junto a un primo, una amiga y Rómulo Astudillo Salazar. Los cuatro jóvenes se dirigieron hasta un sitio eriazo ubicado en la intersección de las calles Independencia y San Martín. Tras unos minutos, su primo y su amiga se retiraron del lugar, quedando ella con Rómulo Astudillo. Alrededor de las 07:20 horas un vecino encontró la bicicleta de Carolina tirada en la calle y se acercó hasta el canal donde encontró su cuerpo sin vida. A las 09:05 horas en la Quinta Comisaría de Carabineros se recibió el llamado que alertaba de un cuerpo sin vida en el canal. Un paramédico del hospital local constató el deceso de la joven mujer a las 09:10 horas. A las 12:30 horas se constituyó en el lugar personal de la Brigada de Homicidios. Se efectuaron los peritajes y se levantaron varias evidencias entre ellas el gorro rojo que el imputado vestía horas antes.

Meses después con la investigación de la Fiscalía de Vicuña, se logró establecer en forma científica que Carolina Vega fue golpeada en reiteradas ocasiones por Rómulo Astudillo e incluso éste intentó violarla. Finalmente la lanzó a un canal de regadío que pasa por el lugar. El informe de la autopsia indicó que la mujer falleció por asfixia por sumersión de carácter homicida y presumiblemente estaba viva cuando fue lanzada al canal. El cuerpo presentaba 50 tipos de lesiones; la mayoría atribuibles a terceras personas (Rómulo Astudillo) y causados en forma consecutiva.

El 10 de mayo del 2015 el Tribunal Oral en Lo Penal de La Serena, luego de varios de días de Juicio Oral, dio a conocer la sentencia contra Rómulo Astudillo Salazar, por los delitos de homicidio simple y violación tentada en la persona de Carolina Vega Henríquez. El condenado recibió en total 17 años y medio de presidio: 15 años por el homicidio simple y 818 días por el intento de violación. Además no podrá acceder a beneficio alguno. El fiscal adjunto de Vicuña, Eduardo Yáñez Muñoz, quien investigó y expuso el caso en el juicio oral, se manifestó conforme con la sentencia del tribunal, especialmente con los quince años de presidio por el delito de homicidio ya que ésta es la máxima sentencia contemplada por la ley para este tipo de delitos (homicidio simple). Por tanto señaló que el Ministerio Público no apelaría al dictamen del Tribunal Oral en Lo Penal.

Rómulo Astudillo Salazar, actualmente tiene 37 años, es oriundo del sur de Chile y se había radicado en septiembre del año 2013 en la capital elquina, cuando llegó junto al personal de unos juegos de diversión (carrousel). Posteriormente se desempeñó como temporero en algunos predios agrícolas cercanos a Vicuña, labor que realizaba hasta el día de cometer el homicidio contra Carolina Vega. Registraba una condena por robo con intimidación el año 1999 en la ciudad de Iquique y una por abuso sexual el año 2010 en la ciudad de Antofagasta. Esta última condena (3 años y un día de presidio) fue cumplida en febrero del 2013.