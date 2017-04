Serenenses elegirán a sus 10 personajes históricos

El 28 de mayo, en el Día del Patrimonio, se darán a conocer los resultados de los 10 personajes históricos que marcaron la historia de la ciudad de La Serena, concurso en el que todos los serenenses pueden votar a través de diferentes plataformas.

“La idea era que pudiésemos hacer un concurso para revindicar las figuras que fueron un aporte a la comuna desde diferentes ámbitos, porque realmente creo que va a ser importante, porque la comunidad va a conocer a 30 personajes que hicieron historia y muchos no la saben y no conocen su legado”, afirmó el alcalde Roberto Jacob.

Pueden participar a través de una votación física en buzones instalados en todas las delegaciones y en el Edificio Consistorial ubicado en Prat 451, y también en el sitio web del municipio www.laserena.cl y en las redes sociales de la municipalidad. El cierre de las votaciones es el 25 de mayo. “El proyecto involucró 100 nombres y luego se redujo a 50, con una reseña de los más representativos, y finalmente se tomó la determinación por los últimos que quedaron en la lista que son los 30 finales. Obviamente fue una conversación que se hizo en varios niveles, o sea conversando con gente que involucra las instituciones que están representadas por estos personajes. No se consideró solamente a quienes habían nacido, si no a quienes habían sido un aporte relevante para la historia de la ciudad y que permiten crear un relato para atraer a la gente”, aseguró el historiador, Raúl Campos, quien asesoró al municipio en esta trabajo cultural.

Al final la máxima autoridad serenense invitó a toda la ciudad a votar por sus personajes y aprender de la importancia que tuvieron para la ciudad de La Serena.