Asume de concejala vecina que durante el terremoto del 2015 perdió su vivienda

En sesión de concejo realizada ayer en la mañana, asumió de concejala en Coquimbo, Roxana del Carmen Zambra Villarroel, PPD, quien reemplaza al extinto concejal Ramón Velásquez Seguel. Roxana fue electa con 327 votos en las municipales de octubre del año pasado.

En la sala de la ceremonia en el Club Social, estuvieron directivos regionales del PPD, encabezados por la Senadora Adriana Muñoz, el secretario regional, Roberto Figueroa, diputado Miguel Angel Alvarado, Intendente Claudio Ibáñez, Seremi de Deporte, Eduardo Lara, Seremi del Trabajo, Rodrigo Bravo, y el Seremi de Desarrollo Social Herman Osses.

Presidió la ceremonia el concejal Alejandro Campusano, dado que el titular Marcelo Pereira está en cama con gripe.

«Estoy agradecida de todos quienes me han brindado su apoyo. Asumo este cargo con gran responsabilidad ya que como dije en mi juramento, esta es una gran oportunidad de representar a todos aquellos que no tienen voz y que ven vulnerados sus derechos. Trabajaré en el tema de la inclusión lo que ya trabajé fuertemente en ese tema durante mi campaña».

Milita en el PPD desde el 2016, fue funcionaria, secretaria, en la misma municipalidad. Soltera, de una familia compuesta por su madre Juanita Villarroel y su hermana Nevenka Zambra. Cursó estudios en la Escuela de Artes Claudio Arrau donde aprendió música especializándose en flauta y en el Liceo Diego Portales. Es egresada de la carrera de Derecho en la Universidad Bolivariana de La Serena.

Dijo sentirse capacitada para buscar soluciones a las necesidades de los habitantes de toda la comuna. «Yo soy coquimbana nacida y criada en el sector de Baquedano, sector que fue azotado por el terremoto y tsunami y en base a mi experiencia y estudios busqué ser concejala para ayudar a toda nuestra gente. Ahora tras dejar mi cargo de funcionaria municipal, me enfocaré en mi nueva labor que tiene relación con lo que desempeñé antes en el tema de fiscalización y en el trabajo con organizaciones sociales».

Sobre el apoyo de la directiva regional y militantes del PPD, dijo que «es importante contar desde ya con el respaldo de la senadora Muñoz, del diputado Alvarado, del Intendente Ibáñez, de los Seremis, y de todos mis compañeros, por eso se los agradezco, así podré desempeñar de buena forma este cargo».

En cuanto a la gestión que asumirá al integrarse a las comisiones del concejo, Zambra manifestó que «voy a analizar cada comisión, pero buscaré integrar la comisión rural en ese sector y con la comisión de salud, porque son temas sensibles que siempre requieren mayor cantidad de recursos y mejoras para dar mejor atención a nuestra gente».

De la situación de Baquedano luego del terremoto y tsunami del 16 de septiembre de 2015, -que la afectó directamente junto a su grupo familiar-, con sentidas palabras, expresó que aún siente dolor por la tragedia. Precisamente gracias a esa motivación es que buscará brindar a todos los pobladores que aún no han obtenido beneficios estatales para recuperar sus viviendas.

«Para mí fue una experiencia muy dura, porque mi casa tuvo pérdida total, estaba en calle Chacabuco, la llamada zona cero del tsunami. Con mi familia fuimos en un momento dado arrastradas por los trenes de olas, a duras penas logramos salir de la población a tiempo. Fue algo muy traumático, pero pienso que de algo negativo debemos transformarlo en una experiencia positiva y por eso quiero trabajar fuertemente por Baquedano, con ayudas concretas para los damnificados con apoyo del gobierno regional y del Intendente. Pero la idea es respetar la libertad de elegir donde quedarse, así que si las familias de Baquedano quieren trasladarse con subsidios a zonas más seguras como se ha hecho hasta ahora, lo hagan, pero para quienes se quieran quedar buscaré asistirlos para que inicien, si es posible, la reconstrucción en sus terrenos actuales».