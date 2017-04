Colegio Médico llega a acuerdo con Ministerio de Salud

Luego de tres horas de reunión, entre el Colegio Médico, representantes del Ministerio de Salud y la Dirección de Servicio de Salud Coquimbo se acordaron los plazos y las estrategias a utilizar para abordar las demandas de los facultativos.

El acuerdo entre las partes permitió evitar la paralización que habían anunciado los representantes del Colegio Médico, si dentro de los próximos días no recibían alguna respuesta del nivel central.

«Fue una reunión bastante satisfactoria. Si bien hay puntos que sabíamos que no se podían resolver de manera inmediata recibimos respuesta a los cuatro ítemes planteados. Nos quedamos de juntar dentro de los próximos 15 días para analizar los proyectos de mitigación», señaló el presidente del Colegio Médico, Jaime Bastidas.

Una de las primeras medidas acordadas tiene relación con el proceso de mitigación para el hospital de La Serena mientras se espera la construcción del Centro de Diagnóstico Terapéutico.

«El proyecto definitivo, que viene a resolver este problema (falta de camas,) es la construcción de ambos hospitales, pero para concretar estos proyectos pasará tiempo. Por lo tanto, qué hacemos en ese periodo de transición es lo que trabajaremos a contar de los próximos días», señaló el representante del Ministerio de Salud, Eduardo Bartolomé.

Junto con ello se acordó analizar el uso que se otorgará al antiguo hospital de Ovalle una vez que ingrese en operaciones las nuevas dependencias del recinto hospitalario. Los representantes del Colegio Médico propusieron seguir utilizando las dependencias de hospitalización para disminuir la brecha de camas.

Ante lo cual el director del Servicio de Salud Coquimbo, Ernesto Jorquera, señaló que esta decisión debe ser examinada por el Ministerio de Salud para analizar su viabilidad. «Nos comprometimos a examinar con responsabilidad e ir evaluando cada alternativa propuesta. Dentro de las próximas dos semanas nos reuniéremos para analizar las posibles soluciones», señaló el director del Servicio de Salud Coquimbo, Ernesto Jorquera.

Referente a la construcción del Hospital Modular de Coquimbo, Jorquera aseguró que dentro de los próximos dos meses se concretaría la adjudicación de la obra, para iniciar faenas durante el mes de julio.

El último punto acordado tiene relación con efectuar una investigación al proceso de licitación del CDT. «Estamos de acuerdo en realizar una investigación, porque todos los actos son públicos y transparentes. No existen los espacios para que nos confundamos con desconfianza o con teorías conspirativas, de que esto fue hecho a propósito», sostuvo el doctor Bartolomé.