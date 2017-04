Director de la PDI aborda alta aprobación de la policía: “Espero que no haya influido lo de Carabineros”

El lunes pasado fue un día particular para los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), ya que la institución superó a Carabineros en la encuesta de opinión pública Cadem. Según el sondeo, realizado los días 20 y 21 de abril, la policía civil alcanzó un 71% de aprobación ciudadana, por sobre los 61% que obtuvo Carabineros, que confirma así su tendencia a la baja, a raíz del millonario fraude perpetrado por un grupo de oficiales y que ha causado no sólo impacto público, sino que también pérdidas para el Estado que superan los $16.500 millones. El hecho no pasó inadvertido, considerando que históricamente Carabineros siempre mantuvo una mayor aprobación que la policía civil.

El director general de la PDI, Héctor Espinosa, conversó con Emol respecto de este nuevo escenario que vive la entidad que dirige. “Espero no que haya influido lo que está pasando en Carabineros, que no sería lo ideal, porque es bueno subir cuando uno está hciendo las cosas bien”, señaló la máxima autoridad de la policía civil tras inaugurar el nuevo cuartel de Vitacura. Pese a lo anterior, explica que a su juicio “las dos cosas tienen que ver, es decir, por un lado la baja de Carabineros y lo bien que estamos nosotros haciendo las cosas”.

“Es una tremenda responsabilidad que nos da la ciudadanía de calificarnos con esa nota. Respecto de la Cadem anterior subimos dos puntos y realmente no lo esperábamos”, reveló.