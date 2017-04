Ministra Williams entrega 169 certificados de competencias laborales a pequeños mineros

Como una iniciativa pionera en el país, es catalogada la certificación que por primera vez se realiza a pequeños mineros de la Región de Coquimbo bajo el perfil ocupacional de «Maestro Mina Subterránea», que acredita las competencias laborales de un trabajador, que por años puede haber sido experto en un oficio, pero que no tenía cómo avalar tales conocimientos.

Al respecto la Ministra de Minería Aurora Williams señaló que «esta es una experiencia inédita en nuestro país, este es un programa creado por la Presidenta Bachelet en su primer Gobierno y nosotros queremos agradecer el trabajo del Ministerio del Trabajo, de ChileValora, de Corminco y en particular de la Seremi de Minería que hoy día permite que por primera vez certifiquemos a 169 pequeños mineros y mineras de nuestro país (…) esto significa dar empleabilidad y reconocer la experiencia».

Los acreditados; 26 provincia de Elqui, 31 de Limarí y 112 de Choapa, tuvieron que someterse a la evaluación normas de seguridad, higiene, ambiente y calidad; además de ejecutar operaciones de tronadura, perforación manual de rocas, servicios a la frente de trabajo y realizar operaciones de fortificación, todo lo anterior en mina subterránea.

Para Hilda Orellana, minera de Andacollo esta fue una gran oportunidad para reconocer lo que por años ha desarrollado «esta certificación para mí es lo máximo, porque me ayuda a todo tanto como a los otros mineros de Andacollo. Yo invito a los otros mineros a que hagan la certificación porque les sirve mucho para seguir trabajando bien, uno aprende más y tiene más experiencia. Yo me siento más segura de lo que hago y tener esta certificación es un orgullo para mí».

Por su parte, el Intendente Claudio Ibáñez puntualizó que «el Servicio Nacional de Empleo, Sence, ChileValora junto al Ministerio de Minería realizaron hace algún tiempo un análisis de brechas para la capacitación en algunos ámbitos del mercado laboral de los pequeños mineros, uno de esos análisis tuvo que ver con la minería subterránea y de alguna manera certificar las competencias de todos aquellos que trabajan día a día de manera permanente en las comunas mineras de nuestra región».

En su visita a la región, la Ministra Willliams llegó hasta las dependencias mineras de la pequeña productora Isabel Galleguillos, en la localidad de Tambillos, quien ha desarrollado junto al Colegio Pablo Neruda una alianza para que los alumnos técnicos de explotación minera puedan realizan sus prácticas profesionales, conociendo de cerca el trabajo de la pequeña minería.

«Esta es una tremenda oportunidad. Destaco el apoyo de la pequeña minería para que los futuros técnicos-profesionales del rubro conozcan este sector tan importante para la región. Además, valoro que los estudiantes tengan tanto interés en aprender todas las labores que se realizan en estas faenas», resaltó la autoridad.

«He aprendido mucho, lo que es el minicargador, la perforadora que ya la sé más o menos utilizar y acuñar. Los tutores son muy buenos y me han enseñado mucho» detalló la estudiante Soledad Carrasco. Misma opinión compartió Carla Torres «aquí uno en la pequeña minería aprende más que en la gran minería, porque aquí uno puede hacer las cosas, nos enseñan, nos pasan las cosas y en la gran minería cuesta mucho que llegue a pasar eso».