Concejal Viveros propone crear plantas reciclaje para evitar prolongar vida útil del relleno sanitario de El Panul

Ante la posibilidad que sea ampliado el funcionamiento del relleno sanitario de El Panul de Coquimbo que pertenece a la empresa Inversiones Panul S.A., que debería cerrar operaciones a contar del próximo, año, los vecinos de poblaciones colindantes al recinto como El Sauce, La Herradura Oriente y la Rinconada entre otros, este miércoles sesión de concejo, a través de sus representante expresaron oposición a esa propuesta, aduciendo que el relleno atrae a plagas que llegan a sus viviendas y que viven respirando el mal olor emanado de la descomposición de los desechos.

Es así que el concejo resolvió citar a los dirigentes de las poblaciones afectadas a reuniones de trabajo con el Departamento de Gestión ambiental municipal, a contar de la próxima semana para buscar solución al tema de plagas y para reunir antecedentes a las autoridades sanitarias para definir si existen irregularidades en el actual manejo del relleno.

Sin embargo a pesar de esas medidas el concejal Fernando Viveros, indicó a Diario LA REGIÓN sus aprehensiones respecto a la ampliación del plazo de funcionamiento del recinto de El Panul, promoviendo una nueva fórmula para el manejo de residuos a nivel regional, con énfasis en el reciclaje.

«Acá lo primero es hacer que nuestra forma de manejar nuestros residuos evolucione hacia el futuro lo que quiere decir que mantener rellenos sanitarios es una visión del pasado porque lo que se ha hecho hasta ahora, solo es acumular basura en nuestra comuna de toda la provincia y yo diría que debemos hablar que el problema no es solo de la comuna, sino que de toda la región y aquí, reciclar, es la palabra clave».

Viveros ahondó en el tema hablado de la posibilidad de implementar un sistema de plantas de recuperación de materiales aptos para ser reciclados, «mi idea es buscar y aplicar la tecnología existente en el mundo, para contar con una o varias plantas de reciclaje que absorban los desechos de cada comuna».

Sin embargo la autoridad indicó que también es necesario concientizar a la comunidad respecto a la forma actual de disponer de los residuos en el presente, «falta educación en este tema también porque muchas veces los municipios limpian un basural o microbasural clandestino, pero a las pocas semanas está sucio nuevamente y eso pasa por no educar para mirar hacia el futuro y crear una cultura de reciclar, porque si no, vamos a seguir con este mal sistema».

En cuanto a las grandes dificultades que aducen lo vecinos por contaminación y vectores que provendrían del relleno de El Panul, la autoridad dijo, «estoy de acuerdo en trabajar con los vecinos y que nosotros informemos del problema que los aqueja ante la Seremia de Medioambiente, pero acá hay que dar cuenta al Gobierno regional completo a la Intendencia, para levantar una solución que si bien sabemos es a largo plazo como las plantas, pero el relleno ya está a 300 metros del sector residencial y la idea es hacer todas las notificaciones posibles al gobierno, para que se entienda que este problema no es solo de Coquimbo, sino que de la región entera porque hay que preguntarse, ¿por qué debemos seguir recibiendo la basura de otras comunas y la contaminación nos va a quedar solo a nosotros?».

Consultado por su postura ante la idea de ampliar la «vida útil» del relleno Viveros, expresó que piensa que sería una decisión no exenta de presiones, «acá hay una cuestión de lucro, de ganancias, con licitación de camiones y de un lugar que es de un privado y nosotros como autoridades locales fiscalizamos o autorizamos el funcionamiento de X institución, aunque sea privada, pero en este escenario quedamos con una pistola en la cabeza, porque si no aprobamos más plazo para el funcionamiento, vamos a crear un problemas sanitario y podríamos caer en un abandono de deberes. Pero lo más generoso sería que la autoridad regional, busque una nueva ubicación para acumular desperdicios, por lo corto de los plazos, hasta que entre en operación la planta o plantas de reciclaje».